搶轉職潮工作 人力銀行年後履歷開啟數激增24%

農曆年後是轉職高峰，抱持換工作打算的上班族，早已鎖定心儀企業躍躍欲試。根據1111人力銀行資料庫統計，今年1月工作機會有高達79.2萬個，年成長16%，其中以餐飲服務業、不動產、醫療相關、住宿服務等行業，合計開出16萬9千個工作機會，為年後求才主力，大舉招募新兵加入。

至於農曆年後的履歷開啟數也較年前明顯成長24%，上班族年後找工作轉趨積極。

1111人力銀行指出，今年農曆年收假日2月2日網站瀏覽數突破250萬大關，創下自2022年初五同日以來新高；又觀察農曆年後的履歷開啟數相較於年前，明顯成長24%，又進一步分析履歷開啟的求職者年齡分布，以21-25歲占比最高(27.2%)，其次是26-30歲(24.3%)。說明社會大眾看好景氣往上走，就業市場機會多、選擇多，觸動年輕族群族勇敢大膽地展開轉職行動。

從履歷開啟狀況可以看出，不只求職者態度比往年積極，有計畫徵才的企業也選擇提前布局，目前網站上的工作機會數達到將近80萬筆，較2024年成長16%，可以觀察到徵才端與求職端因為需求明確，不約而同加快求才與求職的腳步，並沒有受到農曆春節9天長假影響。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，農曆年後工作機會多，但競爭者也多，近年企業的人才需求已逐漸從硬技能轉向軟實力，數據顯示，工作態度（82.2%）是企業在招聘過程中最重視的特質，其次是溝通能力（81.9%）、團隊合作精神（70.8%）、抗壓能力（69.6%）以及學習能力（69.5%）。建議在面試時，宜強調所具備的從業優勢以及穩定性，讓自己成為企業組織內穩定堅實的勞動力，才有機會獲得應試官青睞，從眾多的競爭者當中脫穎而出。