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晉升總經理月薪僅7萬他傻眼 網安慰：經歷洗一洗方便跳槽

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友爆料他晉升總經理，月薪卻僅七萬元。 示意圖／ingimage
有網友爆料他晉升總經理，月薪卻僅七萬元。 示意圖／ingimage

好不容易晉升總經理，月薪才七萬？一名網友在Dcard透露，這個月老闆把他升職成總經理，雖說頭銜好聽，但薪水少得不行，而且工作量不僅很大，還要顧及其他人情世故，就連下班了也要時不時責任制加班，讓他非常不開心。

原PO表示，自己這個月從協理升為總經理，然而薪水真的很低，只有7萬的月薪，年終兩個月。每個月要責任制工作，公司加班費還不一定有預算支付，身為總經理的他還要自掏腰包請底下的人吃東西。他說每個月加班約莫60到80小時，晚上回家還要繼續責任制工作，半夜常常起床處理。

一年下來，加上加班費年薪大概100萬左右，讓原PO忍不住思考是不是該轉職，然而身為文科碩士畢業的他又怕年輕沒公司要或是給一樣百萬的年薪。貼文曝光後不少人傻眼，「職稱嚇死人，薪水笑死人」、「想不到我這個科技業基層的薪水超越總經理」、「你是出來扛責任的吧，一出事就會被董事會換掉」、「我研究員不用加班，全部領下來也有個一百（萬）初了」。

還有人提醒原PO，總經理一直要扛的責任很大，小心背黑鍋，網友表示經理要扛責、貸款、公安、公司、跑法院、政府檢查、員工客戶糾紛，以上職務總經理通通跑不掉，還不包含坐牢、信用破產、負債等等，直言原PO很像是老闆的人頭；不過也有人安慰地說這個職稱是個好跳板，「我覺得可以做一陣子當履歷再跳」、「還真是便宜的總經理，經歷洗一洗就可以跳槽了」。

也有網友分享身邊類似經驗，透露自己爸爸在小公司任職，雖然掛名副總，但年薪只有90萬，老闆娘還會一直慫恿他花大錢，讓這名網友諷刺道，「好像他們給我爸年薪300萬一樣」，並強調還好家裡的人都有工作，生計不太受影響，但也沒有人有買房的能力。

年薪 職場

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