年後開工有哪些百萬工作徵才 靠年資加薪職務排行榜出爐

時值年度最大轉職潮，企業釋出逾百萬個工作。104人力銀行大數據揭密，職場小小鳥薪資雖然平淡，隨著專業和職務年資增加或「做到最好」，老鳥薪資大幅彈升逾70%所在多有，老鳥職務薪資升幅TOP 10，集中於工程、財會、專業企劃。至於年薪中位數最高的前三大產業是：電腦及消費性電子製造業、91萬元，半導體業以及投資理財業同為90萬元。

蛇年開工大吉，無論是在職者深耕原舞台，或者轉職者另開新戰場，104人力銀行提供兩項薪資排行榜，供職人參考。

首先是高薪產業排行榜，仍以電腦及消費性電子製造業、半導體、投資理財、金融機構相關業、石油煤製品為優。其中電腦及消費性電子製造業年薪中位數平均91萬元最高，其次是半導體業、投資理財及金融機構及相關業年薪中位數可達90萬元、石油煤製品年薪中位數平均為80萬元、軟體及網路業、光電及光學業、保險業為75萬元、建築或土木工程業73.6萬元、電信及通訊相關業70.9萬元。

新鮮人職務著重學習和經驗累積，新鮮人薪資比價空間有限，隨著職務年資拉長，或工作表現出色，老鳥年薪增幅可逾70%，薪資彈升幅度較大的職務多為工程師、財會、及專業企劃職。以查帳/審計人員為例，新鮮人平均月薪3.7萬，年薪中位數約40.8萬，把稅務申報、帳務管理「做到最好」，職務經驗達到十年時，已可對企業財務狀況進行損益分析、並且累積工作好口碑，老鳥年薪中位數可達68萬，薪資增幅66.7%。

104資料顯示，靠著年資逾10年薪資成長幅度成長最高的是軟韌體測試工程師，新鮮人平均年薪中位數為39.6萬元，但年資逾10年的年薪中位數增加到70萬元，增幅76.8%。另外目前最夯的演算工程師，剛入行的新鮮人平均年薪中位數約62萬元，但是年資逾10年，年薪中位數衝上近110萬元，成長幅度高達73%。