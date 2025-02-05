收假開工好憂鬱…上班族10大崩潰時刻 回家加班、沒發年終都上榜

如果你是上班族，肯定對這些時候產生強烈共鳴！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，帶你盤點職場上最令人崩潰的10大瞬間，如果全中也不用害怕，你絕對不是一個人，讓我們一起笑（哭）著面對職場的現實吧！

身為職場人，從出門那刻起就充滿未知的挑戰，包含天空下起大雨導致路上塞車、火車誤點，好不容易打卡進辦公室，老闆的一句「這個案子可能要改一下」，同事傳來的「在嗎？」訊息，永遠追不完的KPI，還有朝九晚不知幾點才能下班，卻拿不到該有的加班費，真的會讓人每天都想懷疑人生。

No.1 回到家還要加班時

示意圖／Pexels

上班族生平最討厭聽到的事情，大概就是「加班」兩個字了吧？自從新冠肺炎帶起WFH（Work from Home，遠距在家工作）熱潮，回歸公司上班後，老闆們都覺得只要身上有電腦，Work at Home（在家工作）並非難事。在辦公室加班就算了，好不容易踏進家門，客廳變會議室、餐桌變辦公桌，就連床頭燈都像是在提醒你「還有工作沒做完」，只好默默含淚打開筆電，一邊吃著涼掉的晚餐、一邊敲打著鍵盤，下班只是變成24小時待命機器、短暫離線而已。

一名網友在PTT上好奇詢問「大家真的有幾乎準時下班和報加班嗎？」引發其他網友熱烈討論，「準時上下班報加班費+1」、「最近開始加班不給錢，所以有意識地減少加班」、「準時上下班很看工作性質跟個人特質，職位如果是小主管或是業務特殊性，也很難準時上下班」。

No.2 準備收假／開工時

俗話說的好，「快樂的時光總是過得特別快」，農曆新年連放好幾天，每天都像爛泥一樣，躺在沙發上吃吃喝喝、盡情追劇耍廢；當開工鬧鐘響起，收假有多快樂，你就會有多痛苦，打開電腦，未讀郵件像海嘯般襲來，待辦清單感覺怎麼做都做不完，連手邊的咖啡都拯救不了你的無力感，想到週六還要補小年夜的班就想抱頭痛哭。唯一的慰藉就是可以和同事們開啟「收假抱怨大會」，互相取暖之餘，順便計畫下次請假攻略。

開工的痛苦也成為許多職場人的心聲，「好想提離職@@」、「好想繼續睡到自然醒」、「人為什麼一天要工作8小時」、「過年前好多事都說過年後再說，結果現在有一種想離職的衝動」、「趁著年假去了一波日本爽玩，現在超級不想收心啊啊啊啊啊」。

No.3 差一點能打到卡時

示意圖／Pexels

每天起床上班都是跟自己的一場競賽！相信所有員工都一樣，明明昨天晚上幫自己設定好3個以上的鬧鐘，卻總是東摸西摸拖到最後一刻才急急忙忙出門，偏偏這時候電梯慢的像爬山、等紅綠燈等到快睡著，如果還遇到鄰居寒暄，內心還只能狂喊「大哥，讓我過啊！」好不容易衝進公司大門、準備衝過終點線打卡，結果僅差不到幾秒被判定遲到，狼狽不堪還要準備上班，真的會在座位上欲哭無淚。

先前台鐵五堵車站發生站務員睡過頭沒有開門情況，導致許多上班族沒有搭上原訂列車，破口大罵「上班遲到怎麼辦」，嚴重人力短缺也讓許多網友擔憂，「只有一個人可以開門嗎？天啊，他壓力超大」、「這次是睡過頭，如果是昏倒或者車禍意外怎麼辦，怎麼只有一個人來顧」、「如果只是一個站務員睡過頭就會造成組織大亂，那這是組織的問題，辛苦站務員自己扛了這麼久」。

No.4 塞車、通勤等嘸車時

示意圖／Pexels

大多數人都不是住在公司附近，必須面臨開車、騎車或通勤的選擇，身為朝九晚五上班族，每天上班就會像是一場「極限挑戰」，儘管預留充分時間，不是塞在車陣裡，油門踩不到幾下又得煞車，就是站在公車站牌前，望穿秋水卻等不到車，或是搭捷運看到中間有空位，卻被不肯移動的「門神」擋在車門前，只能搖搖頭再多等2、3班車。如果僥倖遇到連續綠燈暢行無阻，或是找到空位可以小睡一會，都可以稱得上是今天的小確幸。

先前有Dcard網友分享「拜託不要再擠上捷運了，真的會死人」，原PO吐露江子翠捷運站人潮擠上列車車廂過程，「我知道大多數人都會想說，反正車廂內一定還有空間，擠一擠就可以了。但是有的時候真的沒有你想像中的有空間可以多塞人。我理解大家都很急著去上班，但拜託真的不要因為你的自私跟僥倖，間接地害死人」，對此有熱心網友分享技巧，「上車不擠的時候盡量往內走，之後下車再喊一聲大家都會讓，很多時候真的就是門口區擠爛，內部都還是有空間的」。

No.5 工作量突然變大時

示意圖／Pexels

原本以為今天的工作量還算輕鬆，結果老闆、上司突然跟你說，「這個專案提前交，麻煩加快進度」，接著任務便以迅雷不及掩耳的速度飛至你的電子信箱，洪水般的工作量直接讓你喘不過氣，就像是一碗普通的陽春麵，結果上面加了叉燒、溏心蛋、牛排、海鮮，要求你10分鐘內吃完。眼看時間越來越晚、電腦摸起來越來越燙，不禁讓人懷疑這份薪水真的配得上這種工作量嗎？能者多勞根本是能者過勞！

去（2024）年勞動部公務員疑似遭職場霸凌案掀起社會各界關注，時任勞動部長何佩珊在記者會上說明，此案主因為長期單獨、超時工作，工作量過大、壓力太大，產生挫折感與孤立無援所致，新聞曝光後引來PTT鄉民撻伐，「結果又是員工自己有問題」、「壓力誰給的？孤獨感誰造成的」、「給一堆事才超時工作，還說不是霸凌」。

No.6 休假回公司訊息時

下班關掉電腦、離開辦公室，原本以為自己可以暫時拋開工作的煩惱，結果看到主管、同事傳來的訊息，「不好意思，能不能幫忙回覆一下這封信？」、「這個檔案在哪？」如果沒有馬上回覆對方，手機八九不離十就會接到對方的奪命連環call，雖然上班族都很想說「我已經下班了啊」，但手還是會乖乖接起電話，回應「我馬上處理」。員工們只想說，請還給我們下班後自由的時間，我不想活成24小時客服！

去年4月台北市勞工局訂出「台北市事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則」，下班時間只要收到公司訊息，勞工點開後回覆並處理交辦事項，只要提出「已讀訊息」時間截圖作為證據，就可以向老闆要求給予加班費，加班爭議另可依照《勞基法》開罰，網友對此表示，「理想很美好，現實很骨感」、「上有政策下有對策，被扣的績效和獎金都不止這些了」、「真的要看主管和企業文化，慶幸以前待過的外商可以報，而且不用擔心觀感，只要是辦公，就可以加班」。

No.7 年終獎金縮水沒發時

公司犒賞員工最有感的方式就是「年終獎金」了！雖然法律沒有明確定義企業需發放年終獎金，不過員工或多或少還是有所期待。部分公司行號明文表示不會發放年終獎金，也有營運狀況不如預期，選擇減少倍數比例的公司，有些職員看到年終獎金數字心都涼了一半，驚呼「怎麼比去年的數字少了一截」，更可怕的是「年終從心發放」，許多上班族浮現前一年拚死拚活工作的場景，哀嚎「這不是職場，這是大型詐騙現場」。

無印良品2023年營收表現亮眼，去年卻因銷售營業額沒有達標、沒賺錢等理由不發放年終獎金，讓許多員工忍無可忍到官方IG留言，「請問台灣營收亮眼卻不發放年終是真的嗎」、「這麼大的品牌竟然沒有發年終給員工，真的太瞎了...」。台灣無印良品對此緊急發出聲明，強調公司年度獎金分為季節獎金、變動獎金，台灣無印良品根據日本母公司會計年度進行獎金結算，以及4月、10月季節獎金合計，基本上都有2個月以上發放；年終獎金屬於變動獎金，雖然2023年年度營業額呈現表現良好的數字，但同時有大部分金額投資在對未來市場的績效，營收、淨利皆未達成年度目標設定的情況，才未發放春節前變動獎金。

No.8 星期一症後群發作時

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你知道嗎？人的工作效率最好的時候是在禮拜五、最糟的時候則是在禮拜一。上班族週五下班才剛想趁著週末好好放鬆休息，哪知道時間一晃眼又是星期一，這時候就會拿起手機打開自己的帳戶，確認餘額沒辦法讓自己直接裸辭，只好乖乖鑽出被窩上班。工作時身旁同事個個面露生無可戀的表情，不想上班的低氣壓無情籠罩整個辦公室，只好繼續倒數著下一次星期五的到來，避免星期一症候群牙起來。

上班族面對Monday Blue時也有許多小妙招，「禮拜一穿好看一點，被同事稱讚會整天心情很好」、「做過全身SPA，全身筋骨鬆了，心情也有比較好」，也有網友表示，「無法調適，但時間會幫助我撐過去」。

No.9 幫豬隊友背黑鍋時

到底是他的同事還是被抓來的冤大頭？職場上最崩潰的，莫過於有個豬隊友，更慘的是，出包還要你出面擦屁股、幫忙背鍋！同事開口請你幫忙，沒想到幫完之後，主管出來問是誰報告寫錯、資料漏改，對方馬上把矛頭全部指向你，還裝出一臉無辜的樣子，你只好緊抓著最後的理智線、強顏歡笑收拾善後。畢竟撕破臉最後倒霉的還是自己，只能千拜託萬拜託，拜託豬隊友以後不要再找你幫忙做事啦！

一名脆友發文分享，出國前一個禮拜被主管知道請假去東京玩，該名主管馬上傳GU、無印良品連結要求代購衣服，但原PO試算後，不只跟台灣價錢沒差多少，對方甚至連一句謝謝也沒有說，「平時都閃躲藏，丟包讓我背黑鍋，而且一個禮拜看不到2-3次，但是現在他超級勤勞地私我，真的好噁心」，讓不少人紛紛傻眼回應，「你如果幫他買你就有夠廉價」、「是我就直接台灣GU&MUJI網路商城直接購買，貨直接到他家。我不可能浪費行李空間跟重量給他」。

No.10 主機、電腦掛掉時

剛準備打開電腦開始好好工作，結果螢幕卻一片漆黑，滑鼠動不了、鍵盤也沒反應，嘗試無果後決定向技術部門同事求救，結果對方淡定問你，「你有試過關機重開嗎？」只好默默手動嘗試10幾次。原本規劃好拿來工作的時間就這樣悄悄流逝，若是主管還來火上澆油、催你專案進度，真的會超級心累，除了祈禱電腦趕快醒來，避免自己還沒存檔的資料通通不見，也好想宣布今天來個「技術性放假」。

近期有網友在PTT科技版以「為什麼公司電腦這麼爛？」為題發文，原PO表示公司電腦基本上是必備的，但是很常出現藍屏當機，可是以規格來說也沒有很差，究竟為何公司電腦普遍都很爛，釣出許多上班族回應，「時不時藍屏，這要報修或更換了吧？都不用上班了」、「通常公司會安裝自己改過的Windows，方便資安、遠端控制，然後就超不穩」、「裝了一堆公司監控管理軟體，隨時在讀寫硬碟，隨時在吃網路。網路一有問題，整個電腦就卡了」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年02月02日至2025年01月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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