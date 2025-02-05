做「派遣」是虛度光陰？前輩勸他轉職 過來人：當過渡期就好

「派遣」職缺是由派遣公司招募的人員，錄取後到某間公司上班，屬於派遣公司的員工，也會投保勞健保。一名男網友發文，稱他剛入職派遣的職位，月薪2萬9，工作輕鬆，卻被前輩提醒待在這裡是「虛度光陰」。對此，網友們普遍認為派遣當個「過渡期」就好。

一名男網友在Dcard發文，表示他去年剛大學畢業，是社會新鮮人，因為之前只有幾個短期工讀的經歷，雖然想做行政職缺，但投履歷均未得到回覆。近日，原PO收到了派遣職缺的邀約，工作地點在台北，月薪2萬9，說好半年後能轉正職，原PO雖然有疑慮，但實在找不到工作，還是入職了。

原PO表示，到了公司以後，工作內容很輕鬆，同事人也都不錯，基本上都是同事交派任務再去做，沒事情時就是「發呆」，有點像在當兵時的經歷。但一名資深員工勸告原PO，畢業後做派遣是「虛度光陰」，不如把握時間多投履歷，轉正職就可以辭職。但才剛報到的原PO還是擔心，找到另一個工作就辭職很「不負責任」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少過來人分享經驗，建議派遣當個「過渡期」就好，不可待久，「派遣本來就是過渡期工作，福利薪資都比正職差」、「我當初也是資深元老和主管來跟我說不要耗在派遣工作（金融業大公司），雖然薪資、勤假穩定，但是也挑明不會轉正」。

但也有網友認為從事派遣並不差，「但我現在在派遣做得還不錯欸，目前在南部薪水還不錯（我住家裡沒有房租壓力），雖然經理也有說過一樣的話，但我覺得做這個還不錯的，有年假可以參加公司活動」、「其實派遣也有不錯的，只是剛好遇到爛的，好的真的可以直接轉正」。