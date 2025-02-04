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新北2/11辦新春就博會 53家廠商提供逾2500職缺

中央社／ 新北4日電

為因應年後轉職潮，新北就服處將於11日舉行新春就業博覽會，提供超過2500個職缺。許多職缺月薪可達新台幣5萬元以上，最高是藥師職缺，月薪上看7.5萬元。

新北市勞工局表示，因應金蛇年開春覓職與年後轉職潮，就服處將於11日在市府6樓大禮堂舉辦新春就業博覽會，提供多元豐富的職缺及各類就業專案宣導攤位，歡迎有求職需求的民眾到場參與。

勞工局表示，現場邀請台灣卓勒、中國砂輪、正凌精密、南京資訊、桓達科技、長庚國際能源、可樂旅遊、史泰博、IKEA及鼎泰豐等53家廠商共同參與，提供超過2500個工作機會。

勞工局表示，最大宗求才產業為旅宿餐飲業，其次為科技製造業。在薪資待遇方面，鼎泰豐、金田興業、金色三麥等多家公司主廚、料理長、儲備幹部職缺，月薪可達到5萬元以上，另外還有公司召募月薪7萬元硬體研發工程師，最高是某連鎖藥局提供月薪上看7.5萬元的藥師職缺。

月薪 職缺

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