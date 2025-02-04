雲林創業補助加碼 鼓勵青年深耕家鄉勇敢追夢

回鄉創業楊雯婷去年向雲林縣政府申請創業補助金，順利開設工作室，提供寶寶抓周、性別派對等服務；縣長張麗善今天宣布創業補助加碼，鼓勵設籍雲林青年勇敢追夢。

雲林縣政府勞動暨青年事務發展處今天舉行青年創業補助金宣傳記者會，現場許多青年展現創業成果，張麗善逐一聆聽講解，並給予鼓勵。

張麗善表示，為留住在地青年、讓旅外青年也能返鄉，不只居住、甚至創業，縣府近年來致力於全方位協助青年創業，提供資金補助、專人輔導及專業課程資源，幫助青年克服創業困難，在家鄉深耕發展。

張麗善指出，自111年度開辦創業補助金以來，已成功輔導並幫助37家業者創業，累計補助金額突破新台幣800萬元，涵蓋農業、甜點烘焙、文化創意、運動休閒等多元領域，為在地經濟注入新活力。

由於通貨膨脹，縣府今年度提高補助額度，微創型最高50萬元及專案型最高300萬元，更開辦「青年創業事業參展補助計畫」，最高補助10萬元，盼能嘉惠雲林更多青年、減輕負擔，幫助創業者在穩固基礎上更具信心地迎接市場挑戰。

創業1年的楊雯婷說，她原本在新竹工作，斜槓接寶寶抓周、性別派對等服務，但她一心想回雲林縣工作，某次場合碰到張麗善提起創業的事，進而得知縣府有提供創業補助，現在她如願開設工作坊。

體育專長背景的吳俐陵，因為見到多數運動場館在游泳教學指導的良莠不齊或傳統高壓式教學模式，萌生創業想法，期待創造更精緻、專業且無壓力游泳教學團隊，為雲林體育人才養成貢獻一己之力。