「十大奇葩公司文化」出爐 面試平台籲尊重員工意願

你在職場上也曾遇過「服從性測試」？Dcard 上一篇標題為「會勇於拒絕奇怪的公司文化嗎？」的文章引起熱議。原 PO 列出十項公司「奇葩文化」的例子，包括要求員工參加奇怪的教會或讀書會、尾牙表演、輪流分享生活心得、辦公室做老人操、精神喊話、輪流唱歌、萬聖節 cosplay、尾牙要求女性穿著性感、要求團購即期商品，以及下班後聚餐等。

這些「奇葩文化」引起網友共鳴，留言表示：「根本是服從性測試」、「當然直接拒絕啊！什麼問題，又不是賣身契」、「我會直接離職欸，太荒唐了」。大多數網友認為，工作場合應該專注於工作本身，不應強迫員工參與與工作無關的活動。原 PO 也直言：「我是覺得我是來工作的，不是來當小丑或小學生服從指令的。」

面試心得分享平台《面試趣》表示，團體活動須建立在「尊重員工意願」的前提下。強迫員工參與無關工作的活動，可能造成反感、影響工作效率和士氣。不在工作時間的要求，不只占用員工的私人時間，還可能造成額外經濟負擔，而要求女性員工穿著性感，則有違法之虞。

《面試趣》建議，雇主應尊重員工隱私、杜絕任何形式的歧視和騷擾行為。現代員工更加了解自身權益，主動了解勞動法規，面對不合理的要求，也會勇敢表達感受。若想徵才、留才，公司應該建立健康的職場環境，保障員工的身心健康，才能夠走得長久。