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35歲來得及轉戰工程師？她想從0開始 過來人狂勸：末班車已過

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友考慮轉職工程師，卻被許多前輩勸阻。 示意圖／Ingimage
一名女網友考慮轉職工程師，卻被許多前輩勸阻。 示意圖／Ingimage

不少人在出社會一段時間後會嘗試轉換跑道，一名女網友在Dcard發布貼文，提到自己在公司做了十年，近兩年總是得不到成就感，如今35歲的她正考慮轉職工程師，但因為對這個產業完全沒概念，想先問問前輩們能不能提供一些學習建議。然而不少過來人直接勸退，「老話一句，末班車已經開走了」。

原PO表示自己在公司工作多年，從品保員晉升組長，但在主管的認知裡技術員終究是技術員，近兩年工作也都處在沮喪的狀態，因此今年打算做些改變。由於方向有點迷茫，想先請前輩指點迷津，自己是對於程式語言完全不了解的人，不知道大家建議從哪一類開始學習，也想瞭解目前哪一類工程師是趨勢。

貼文曝光後不少過來人勸阻，表示如今市場已經飽和，加上AI迅速發展，不建議轉職，「現在不用對寫程式有憧憬，如果是3、4年前轉還有機會」、「2021我會鼓勵你勇敢轉職，2025先不要」、「現在軟體工程師應該是過剩狀態」、「我們軟體部門直接被老闆點名，數位轉型善用AI工具裁員20%」。

也有人提供其他職涯建議，「轉別行比較有前景，最好找一份不容易被AI取代的工作」、「建議直接去b站學全套免費的，Java職缺最多，Go是未來的趨勢」、「水電其實缺蠻大的，我親戚都是，老婆跟他下去自己做一個10萬多在賺」、「土木工程師轉起來」、「讀完資工研究所再轉職工程師」。

工程師 求職 職涯

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