快訊

高雄網紅女警穿低胸薄紗拜年惹議 長官為她「開記者會」講話了

日本旅遊身體不適怎麼辦？達人推薦2款實用APP「線上看病」中文也OK

蘋果Vision Pro變最貴遊戲主機！合作Sony支援PS VR2手把

迎轉職高峰！找工作抽台積電股票 人力銀行推出重磅活動

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

農曆年後是轉職高峰，為了支持求職者順利找到工作並穩定就業，1111人力銀行特別推出「找工作送1萬再抽台積電（2330）股票」活動(https://event.1111.com.tw/event25/transfer_25y1w/ )，展現對求職者的全力支持。

1111人力銀行表示，無論是新、舊會員，只需投遞履歷並成功錄取後「到職回報」，任職滿三個月且經審核通過，即有機會獲得1萬元久任獎金大紅包。無論打工或全職工作，皆符合申請條件。

此外，為了感謝求職者努力付出，即日起只要在1111人力銀行找到工作並完成「到職回報」，就能獲得台積電股票抽獎資格，並於3月13日（周四）線上直播抽獎，要讓幸運得主攜手護國神山共創職涯價值，這場活動不僅是獎勵性質，更是對求職者的鼓舞與支持，展現1111人力銀行長年作為全台上班族最堅實的力量。

人力銀行 台積電 求職

延伸閱讀

憂薪資成長追不上通膨 人力銀行年後履歷開啟數激增24%

川普祭關稅措施…分析：台半導體若受衝擊 美晶片價格恐漲59%

20萬獎金買台積電或006208？網卻1原因勸：投資0050更賺

台積電夜盤不太妙⋯還會繼續跌？網憂：只是剛開始

相關新聞

上班族注意！2025唯一補班日就在周六 網祭一手段破解「連上6天班」

各位都領到開工紅包了嗎？雖然有人已經開始盤算接下來228連假要去哪裡放鬆，但是別忘了，本周六（2月8日）是今年唯一的補班日，別忘了要設好鬧鐘起床上班！ 根據人事行政局公布，今年3日以上的連續假期

面試官直問「為什麼那麼胖」求職女受辱想哭 網全怒了：請說已錄音

有一名女網友在論壇Dcard上以「面試主管評論我的身材」為題發文抱怨，她氣憤地表示，她去面試了一份與自己科系相關的行政助理工作，因為自己身材胖胖的關係，面對面試官突然提問「你到底為什麼那麼胖？」讓她感到非常丟臉和羞愧，中間幾次甚至想要當場直接離開。貼文一出，立馬引發網友熱議。

憂薪資成長追不上通膨 人力銀行年後履歷開啟數激增24%

你也開啟履歷了嗎？1111人力銀行4日表示，農曆年後是轉職高峰，履歷開啟數相較於年前，明顯成長24%，又進一步分析履歷開...

北市勞資調解年約4500千件 加班費等工資爭議最多占3成

根據北市勞動局統計，全國勞資爭議平均每年約2.5萬件，其中台北市去年度處理勞資爭議調解案共4506件，以「工資」類型爭議...

開工首日2667人放無薪假 訂單減少一金屬機電商再次通報

勞動部今天公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計146家，實施人數2667人，較上期略增1家、217人，...

你說了嗎？開工日上班族最想對老闆說「10句話」出爐

今天是蛇年正式開工的第一天，上班族有什麼話想對老闆說？根據yes123求職網3日發布的最新調查顯示，在可複選狀況下，迎接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。