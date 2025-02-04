迎轉職高峰！找工作抽台積電股票 人力銀行推出重磅活動

農曆年後是轉職高峰，為了支持求職者順利找到工作並穩定就業，1111人力銀行特別推出「找工作送1萬再抽台積電（2330）股票」活動(https://event.1111.com.tw/event25/transfer_25y1w/ )，展現對求職者的全力支持。

1111人力銀行表示，無論是新、舊會員，只需投遞履歷並成功錄取後「到職回報」，任職滿三個月且經審核通過，即有機會獲得1萬元久任獎金大紅包。無論打工或全職工作，皆符合申請條件。

此外，為了感謝求職者努力付出，即日起只要在1111人力銀行找到工作並完成「到職回報」，就能獲得台積電股票抽獎資格，並於3月13日（周四）線上直播抽獎，要讓幸運得主攜手護國神山共創職涯價值，這場活動不僅是獎勵性質，更是對求職者的鼓舞與支持，展現1111人力銀行長年作為全台上班族最堅實的力量。