上班族注意！2025唯一補班日就在周六 網祭一手段破解「連上6天班」

有一名女網友在論壇Dcard上以「面試主管評論我的身材」為題發文抱怨，她氣憤地表示，她去面試了一份與自己科系相關的行政助理工作，因為自己身材胖胖的關係，面對面試官突然提問「你到底為什麼那麼胖？」讓她感到非常丟臉和羞愧，中間幾次甚至想要當場直接離開。貼文一出，立馬引發網友熱議。

2025-02-04 12:01