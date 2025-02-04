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上班族注意！2025唯一補班日就在周六 網祭一手段破解「連上6天班」

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。圖／pakutaso
上班族示意圖。圖／pakutaso

各位都領到開工紅包了嗎？雖然有人已經開始盤算接下來228連假要去哪裡放鬆，但是別忘了，本周六（2月8日）是今年唯一的補班日，別忘了要設好鬧鐘起床上班！

根據人事行政局公布，今年3日以上的連續假期共有6個，其中小年夜適逢星期一（1月27日），故調整為放假日，並於2月8日補行上班，因此上班族一開工就要一連上6天班，令不少人相當崩潰。

對此，許多人紛紛祭出請假手段，「是時候使用特休了」、「請特休」、「特休請起來」、「特休卡已發動」、「已請病假」，也有人表示因特殊狀況當天不用上班「我不用～我的工作是排休的～」、「年前補完班了」、「我們公司不用補班」、「本來就沒在休星期六，沒差」。

不過民眾也需注意，補班日當天銀行有營業，但股市休市，路邊停車「假日暫停收費路段」也可能因當日為「上班日」改為比照平日收費方式，停車前需多加留意

上班族 特休 補班日 連續假期 開工紅包

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