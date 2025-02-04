憂薪資成長追不上通膨 人力銀行年後履歷開啟數激增24%

你也開啟履歷了嗎？1111人力銀行4日表示，農曆年後是轉職高峰，履歷開啟數相較於年前，明顯成長24%，又進一步分析履歷開啟的求職者年齡分布，以21~25歲占比最高(27.2%)，其次是26~30歲(24.3%)。說明社會大眾看好景氣往上走，就業市場機會多、選擇多，觸動年輕族群族勇敢大膽地展開轉職行動。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，年終發放不如預期也是轉職的一大考量，錢不夠用成了上班族「下一個工作會更好」的最大推力，感受到物價通膨上漲的壓力，憂心一旦薪資沒有同步成長，等於實質收入倒退，為了維持生活水平，上班族被迫追求更高的薪資，因而可以看出今年轉職積極度更勝過往。

2025農曆年後第一個開工日，台股交易首日雖然重挫逾800點，但依然澆不息轉職熱度，抱持著換工作打算的上班族，早已鎖定心儀企業躍躍欲試。

根據1111人力銀行資料庫統計，今年1月工作機會有高達79.2萬個，年成長16%，其中以餐飲服務業、不動產、醫療相關、住宿服務等行業，合計開出16.9萬個工作機會，為年後求才主力，大舉招募新兵加入。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，從履歷開啟狀況可以看出，不只求職者態度比往年積極，有計畫徵才的企業也選擇提前布局，目前網站上的工作機會數達到將近80萬筆，較2024年成長16%，可以觀察到徵才端與求職端因為需求明確，不約而同加快求才與求職的腳步，並沒有受到農曆春節九天長假影響。

曾仲葳還提到，農曆年後工作機會多，但競爭者也多，近年企業的人才需求已逐漸從硬技能轉向軟實力，根據1111人力銀行調查數據顯示，工作態度（82.2%）是企業在招聘過程中最重視的特質，其次是溝通能力（81.9%）、團隊合作精神（70.8%）、抗壓能力（69.6%）以及學習能力（69.5%）。建議在面試時，宜強調所具備的從業優勢以及穩定性，讓自己成為企業組織內穩定堅實的勞動力，才有機會獲得應試官青睞，從眾多的競爭者當中脫穎而出。