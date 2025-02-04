面試官直問「為什麼那麼胖」求職女受辱想哭 網全怒了：請說已錄音

有一名女網友在論壇Dcard上以「面試主管評論我的身材」為題發文抱怨，她氣憤地表示，她去面試了一份與自己科系相關的行政助理工作，因為自己身材胖胖的關係，面對面試官突然提問「你到底為什麼那麼胖？」讓她感到非常丟臉和羞愧，中間幾次甚至想要當場直接離開。貼文一出，立馬引發網友熱議。

原PO透露，她是去年的應屆畢業生，今天受邀面試了一份與自己科系相關的行政助理工作，因為工作內容與自己的專業領域相符，因此非常的期待。但她萬萬沒有料到，面試官開頭就問她：「你有內分泌的問題嗎？還是你有什麼疾病之類？為什麼那麼胖？是吃太多還是吃藥還是怎麼樣？」讓她深感錯愕，一時不知道該如何應對，因為是第一次遇到這樣的狀況，只能忍住心中怒氣笑笑帶過。

原PO指出，這次面試共有三位面試者，面試了大約快兩小時之後，正當她站起來準備要離席時，那位主管直接當著兩位面試者的面，又再度大聲問她「你到底為什麼那麼胖？你真的沒有生病嗎？你到底都吃了什麼才那麼胖？」害她當下差點哭出來，只好趕緊鞠躬說謝謝，快速離開。

原PO表示，自己的確胖胖的，但其實已經很努力瘦身，也已經減了10公斤左右了，為什麼還要被一個第一次見面的主管品頭論足？遇到這樣的面試官，讓她深感委屈，回到家越想越氣，很想大哭一場。

貼文一曝光立即引發熱議，不少人為她抱屈，「你的回覆太溫柔了，這種喜歡批評外貌的人直接叫他閉嘴」、「以愛之名行霸凌之實，你的感受最重要，沒有人可以未經你同意而冒犯你，把公司公佈出來讓大家知道，由公眾的聲音來喝止言語傷害」。

此外，還有不少網友安慰原PO，指出「其實你可以當下直接嗆回去，他就是在就業歧視+騷擾，你感到不舒服也可以不用繼續面試了」、「下次遇到記得硬起來，不管你有沒錄音，請說我已經錄音起來，如到時有存證信函請收件，然後冷笑離場」、「面試歧視已經違法了，如果你不怕麻煩的話，可以去檢舉了」。