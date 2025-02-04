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北市勞資調解年約4500千件 加班費等工資爭議最多占3成

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市政府。本報資料照片
台北市政府。本報資料照片

根據北市勞動局統計，全國勞資爭議平均每年約2.5萬件，其中台北市去年度處理勞資爭議調解案共4506件，以「工資」類型爭議（含加班費）占最多數計1483件；「資遣費」爭議962件次之，「契約」爭議為第三，一共有480件。

昨天開工後，民眾陸續收心返回工作崗位，北市勞動局提醒，春節假期前後多有工資、資遣費等爭議發生，勞資雙方應本於誠信妥為協商處理，共創勞資和諧！

北市勞動局高寶華表示，要減少勞資爭議，呼籲勞資雙方必須注意三點：第一，勞務的對價均屬工資，應核實計算工資給付勞工，且不得任意扣發工資。

第二、勞工如確有加班情事，應依法給付加班費，不可片面要求只能補休。勞工如果主動加班，雇主或主管沒有當場反對者，仍應給付加班費。工作時間應確實記錄至分鐘，如果沒有經過勞工同意以半小時或是1小時為加班單位，加班費應核實計算到分鐘。

第三、如勞工為非自願離職，除依法提前通知勞工外，雇主應給付資遣費、開立非自願離職證明書，以及服務證明書。

勞動局提醒勞工朋友，如遇有勞資爭議，可透過「勞動即時通」申請調解；如調解不成立，雙方還可共同申請交付仲裁，亦可不經由調解程序直接申請仲裁，程序便利又兼顧專業，還能節省勞力、時間及費用。

勞資雙方如有勞動法令相關問題，勞動局不僅提供定時定點現場免費律師諮詢，還於上班時間周一至五下午提供專線電話諮詢。

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