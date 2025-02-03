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開工首日2667人放無薪假 訂單減少一金屬機電商再次通報
勞動部今天公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計146家，實施人數2667人，較上期略增1家、217人，主要為1家金屬機電工業訂單減少所致。
根據勞動部統計，本期無薪假統計顯示，事業單位計146家，實施人數2667人，較上期公布實施家數145家、實施人數2450人相比，本次家數增加1家，人數增加217人，多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月（含）以下。
勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，本次主要增加在於製造業中1家金屬機電工業廠商新增實施約200多人，主因為訂單減少，而該家在2023年也實施過無薪假，本次再次通報實施，但大致而言，本期減班休息統計變化並不大，
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