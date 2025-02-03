你說了嗎？開工日上班族最想對老闆說「10句話」出爐

今天是蛇年正式開工的第一天，上班族有什麼話想對老闆說？根據yes123求職網3日發布的最新調查顯示，在可複選狀況下，迎接新春開工第一天，一見到老闆時，員工最想對他說的話，排名首位的就屬這一句：「可以幫我調薪了嗎？」，比率高達75.8%，且上班族在金蛇年盼加薪7%起跳。

至於新春開工第一天，員工最想對老闆說的話，排名第二的則是「感謝您的照顧，但是我想準備走人了！」(50.7%)，或是「太小氣了，年終分紅太少了！」(44.8%)；也有三成五(34.9%)想表達「看到我的工作表現，可以幫我升官嗎？」，或是26.1%想說「拜託，可以不要再加班嗎？」。

第六到第十名部分，上班族還想對頭家說的話，又依序分別有：「下班後，請不要再傳簡訊給我！」(24.9%)、「請不要再亂罵人了！」(24%)、「懇求您，別繼續把我當社畜使喚了！」(20.9%)，以及「可以幫我調部門嗎？」(19.8%)、「您真是個好老闆，樂意繼續效忠公司！」(15.5%)。

既然「薪水變多」是大多數上班族的心聲，yes123求職網的調查發現，平均希望在農曆蛇年，公司能替自己調薪7.2%；甚至有31.8%期望，幅度在「一成(含)以上」。

若以「官方經常性薪資」46,401元估算，大概希望每個月薪水能多3,341元；再換算成日薪，每天收入約增加111元，等於可以多買一個「雞腿便當」。

相較下，假如在蛇年換新工作，對於履歷表上所填寫的「期望待遇」，本次調查更發現，整體平均值落在44,610元，高於去年的43,591元，等於多了1,019元，增幅為2.3%。

實際上在蛇年開工之後，自認「跳槽」新公司或「續留」原公司的機率上，則有62.2%自認「跳槽機率大於續留機率」；也有32.6%自認「跳槽與續留機率各半」；以及5.2%自認「續留機率大於跳槽機率」。

因此自認續留機率「沒有」大於跳槽機率的，合計共有94.8%，比例略高於去年的94.1%；這當中「已經開始」投履歷找工作的，又合計佔了80.7%，而且分成：52.6%屬於「尚未準備提辭呈」；28.1%屬於「準備提辭呈」。

綜觀前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，由於長期不滿「凍薪苦撐」、「低薪窮忙」窘境，加上擔心通膨壓力，生活開銷變大，即使大環境處於全面性邊境解封時代，企業營運開始觸底反彈，勞工們要求加薪的聲浪，或者跳槽爭取待遇的企圖心，並不會因此減弱。

楊宗斌更表示，資方勢必要正視「盈餘與員工分享」的問題，不能總是要求同仁「共體時艱」，未來景氣與業績若回溫，少不了要跟著調薪和增加福利，藉此提高員工忠誠度，減少人才流失，避免持續缺工困境。

至於上班族許下的加薪願望能否實現，目前看起來機率呈現上升趨勢！因為此次調查顯示，合計有78.4%的企業表態，在「農曆蛇年」後有加薪計劃，高於去年同期的73.6%！只是其中又分成：61.7%屬於「績效式加薪」；僅有16.7%屬於「齊頭式加薪」。

其中蛇年「最有機會」被調高薪水的職務，在可複選狀況下，依序為：「業務或銷售人員」(63.2%)、「客服或門市人員」(51%)、「產線作業員」(40.3%)，以及「產線工程師或技術型人員」(38.4%)、「研發人員」(29%)、「行銷或企劃人員」(24%)。

對於這些比較有機會「被加薪」的職務，平均來說，企業願意調的幅度為4.9%；其中僅有9.9%的公司透露，幅度在「一成(含)以上」。

觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，受惠解封後卻缺工中的產業，待遇仍有調整空間。對於站在第一線，直接面對客戶、消費者，負責衝刺業績，或是產線操作人員，他們在蛇年的加薪機率，會比其他員工高一些。

上述「蛇年新春開工調查」，是由yes123求職網於2025年1月10日到1月24日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1,291份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。至於企業部分，有效問卷共1,030份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。