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中市邀企業釋出近3千職缺 這家公司開出最高薪8萬8千元

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府為協助廠商及市民媒合就業，特別舉辦「富市台中 就業成功」2月系列徵才。圖／台中市政府提供
台中市政府為協助廠商及市民媒合就業，特別舉辦「富市台中 就業成功」2月系列徵才。圖／台中市政府提供

年後是轉職熱季，台中市政府為協助廠商及市民媒合就業，特別舉辦「富市台中 就業成功」2月系列徵才，邀集旭東機械、矽品精密及大豐環保等55家次廠商辦理25場徵才，提供近3千個優質職缺，歡迎求職民眾及社會新鮮人踴躍參加。

其中，專研自動化精密設備的「旭東機械」開出薪資上看8萬8千元的自動控制工程師職缺、積體電路封裝及測試大廠「矽品精密」亦開出薪資上看7萬5千元的設備工程師職缺，還有致力於環保產業發展的「大豐環保」開出薪資最高6萬2千元的拖車司機職缺。

台中市府勞工局長林淑媛說，行政院去年底宣布的「投資台灣三大方案」將延長至2027年，台中市截至今年1月6日，核定家數高達332家，為全國第一，總投資金額達到3666億元，並創造多達2萬4千個就業機會。

為協助各區廠商人才招募需求，以及協助市民在地就業，市府已規畫在各區辦理徵才。其中，海線地區年後首場「展薪就業聯合徵才」2月8日上午在沙鹿就業服務站辦理。另兩場徵才活動則分別21日及26日在南區區公所及豐原陽明市政大樓辦理。

歡迎有興趣的市民朋友至台中市就業服務處官網查詢(https://gov.tw/XJo)，或電洽台中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。

台中市政府為協助廠商及市民媒合就業，特別舉辦「富市台中 就業成功」2月系列徵才。圖／台中市政府提供
台中市政府為協助廠商及市民媒合就業，特別舉辦「富市台中 就業成功」2月系列徵才。圖／台中市政府提供

台中市 職缺 薪資

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