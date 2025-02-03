中市邀企業釋出近3千職缺 這家公司開出最高薪8萬8千元

年後是轉職熱季，台中市政府為協助廠商及市民媒合就業，特別舉辦「富市台中 就業成功」2月系列徵才，邀集旭東機械、矽品精密及大豐環保等55家次廠商辦理25場徵才，提供近3千個優質職缺，歡迎求職民眾及社會新鮮人踴躍參加。

其中，專研自動化精密設備的「旭東機械」開出薪資上看8萬8千元的自動控制工程師職缺、積體電路封裝及測試大廠「矽品精密」亦開出薪資上看7萬5千元的設備工程師職缺，還有致力於環保產業發展的「大豐環保」開出薪資最高6萬2千元的拖車司機職缺。

台中市府勞工局長林淑媛說，行政院去年底宣布的「投資台灣三大方案」將延長至2027年，台中市截至今年1月6日，核定家數高達332家，為全國第一，總投資金額達到3666億元，並創造多達2萬4千個就業機會。

為協助各區廠商人才招募需求，以及協助市民在地就業，市府已規畫在各區辦理徵才。其中，海線地區年後首場「展薪就業聯合徵才」2月8日上午在沙鹿就業服務站辦理。另兩場徵才活動則分別21日及26日在南區區公所及豐原陽明市政大樓辦理。