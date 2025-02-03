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被投訴不做事…他當「精實保全」狂開單被罵更兇 網喊解氣：住戶太白目

聯合新聞網／ 綜合報導
很多人都認為保全是一份適合養老的爽缺，但近日有網友發文，表示自己做保全時因為太過認真，反而收到超多投訴。圖／ingimage
很多人都認為保全是一份適合養老的爽缺，但近日有網友發文，表示自己做保全時因為太過認真，反而收到超多投訴。圖／ingimage

很多人都認為保全是一份適合養老的爽缺，但近日有網友發文，表示自己做保全時因為太過認真，反而收到超多投訴。

原PO在Dcard發文，表示自己是夜班保全，雖然有做好份內的工作也沒有睡覺，但卻常常被住戶投訴，說他都在滑手機不做事，因此原PO決定「更加認真地工作及巡邏」。

於是原PO就從地下室到頂樓都仔細巡邏，但凡門外或車位旁有私人物品就開違規單。原PO表示他們社區侵佔公共區域會罰300元，當月累計三次以上每次罰600元，現在他一天大概能開出10張違規單。他還會檢查環保室的回收分類，丟錯回收桶、紙箱沒割的統統送上違規單。

此外，如果有住戶超過一個禮拜沒領包裹，原PO就每天給他打電話催領，外送超過十分鐘沒來拿的也會收到電話催促。原PO還更加嚴實地核對訪客身分，親朋好友一律要在門外等住戶來接，一看到車輛臨停他就馬上去驅趕，就算是住戶也一樣。

可想而知，原PO被投訴得更兇了。住戶天天在群組裡抱怨原PO針對他們，還有到櫃檯罵人的，但都因自己理虧被嘴了回去。甚至社區的委員也常被開單，但原PO表示自己「只是讓他們好好遵守社區公約」。他也感嘆，當「精實保全」真的很累，並做好了被開除的準備。

許多網友欣賞原PO的抗議方式，「超好笑，我欣賞你」、「覺得你的認真很讓人解氣，住戶太白目，你做得很好」、「超好笑但支持你」。

有網友認為保全真的很辛苦，「太多住戶都刁民，自己方便的時候就希望別人放水，被影響到的時候就希望嚴格執法」、「我舊家也是來一個年輕的新保全，很認真也很熱心，但是就是太正直了，管委會很多徇私舞弊、認識就放行但是其實不行的事情都提出來，結果就是被搞走了」、「保全真的不好幹啊，怎麼做都不對，多做又覺得是應該的，少做又被投訴」。

Dcard 住戶 保全 管委會

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