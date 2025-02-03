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同學讀書差卻「月入10萬」她喊不平衡 網安慰：也許是特例

聯合新聞網／ 綜合報導
同學求學時期不讀書，出社會後卻月入十萬，讓她內心不平衡。 示意圖／ingimage
同學求學時期不讀書，出社會後卻月入十萬，讓她內心不平衡。 示意圖／ingimage

書讀得不好，未必以後過得比較差！一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示自己雖說不上是資優生，但一直以來都有乖乖唸書，如今正職加上副業收入有七、八萬，然而看到曾經不太唸書的同學月入十萬，還有車有房，龐大的差距讓她非常焦慮，向網友求救，「誰來救救我離開內耗」。

原PO表示，自己雖然不是很會讀書的類型，但也不是愛玩的學生，出社會後北漂找到月入五萬的工作，自己還會利用下班時間經營副業，所以收入不差。原本認為自己的薪資對於剛出社會的人來說已經很不錯，結果過年回家聽到朋友分享自己從事業務類型工作，一個月都有幾十萬，甚至已經買車買房，還正在籌備創業。

斷崖式的落差讓她內心相當不平衡，表示可以肯定朋友並不是吹牛，因為看得出來對方生活品質很不錯，但就是讓她覺得明明學生時期自己書也沒少讀，出社會工作後也不比別人輕鬆，副業有時還常用到半夜一、兩點才能睡，結果對方月入幾十萬，想到這個數字未來十年都不一定達得到，她就感到非常焦慮。

網友見狀後紛紛安慰，「他是特例，不是通例」、「去看一下不愛讀書結果過得不好的同學，應該就會覺得好多了」、「業務做得好，薪資就高，但需要見人說人話、見鬼說鬼話，跟不喜歡的人打交道」、「幸福和痛苦是比較出來的，把注意力放在自己身上」、「讀書是真的不保證賺錢，但大部分不讀書的人很難過得多好」；也有人表示成績不代表一切，「一個人的成功，是多方面的組合，不是只看學歷的高低」、「讀書只是讓妳有比較多選擇，不代表未來一定比其他人出色，他剛好走在適合他的道路上而已」。

月收入 求職

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