年後想轉職 中市府辦理廠商徵才釋近3千職缺

因應年後轉職潮，台中市政府勞工局今天宣布，2月將舉辦多場徵才活動，提供近3000個職缺，共有55家次廠商響應，還有廠商開出月薪上看新台幣8萬8000元的工程師職缺。

台中市政府為協助廠商及市民媒合就業，舉辦「富市台中 就業成功」2月系列徵才，邀集旭東機械、矽品精密及大豐環保等55家次廠商共襄盛舉，辦理多場徵才，提供近3000個職缺，歡迎求職民眾及社會新鮮人踴躍參加。

為協助各區廠商人才招募需求並協助市民朋友在地就業，台中市勞工局長林淑媛說，市府已規劃在各區辦理徵才，其中海線地區年後首場「展薪就業聯合徵才」將於8日上午在沙鹿就業服務站辦理；另外，21日及26日也將在南區區公所及豐原陽明市政大樓辦理，歡迎民眾把握機會，踴躍參加。

台中市就業服務處說明，「富市台中 就業成功」2月系列徵才廣邀在地多元產業，其中專研自動化精密設備的「旭東機械」開出薪資上看8萬8000元的自動控制工程師職缺。

台中市就業服務處表示，還有積體電路封裝及測試大廠「矽品精密」也開出薪資上看7萬5000元的設備工程師職缺；致力於環保產業發展的「大豐環保」開出薪資最高6萬2000元的拖車司機職缺，歡迎有興趣的市民朋友至台中市就業服務處官網查詢，或電洽台中市就業服務處。