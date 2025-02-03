新春開工日 2667人仍在放無薪假

今天是新春開工日，但仍有部分產業員工在減班休息（無薪假）。勞動部公布數據，有146家、2667人實施減班休息，其中1家金屬機電工業新增200多人實施，主因訂單減少。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計146家，實施人數2667人，與上期公布實施家數計145家、實施人數2450人相比，這次家數增加1家，人數增加217人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉接受媒體聯訪指出，這期減班休息數據沒有太大變化，製造業僅有1家金屬機電工業製作金屬製品的廠商新增實施，約200多人。

王金蓉說，此廠商過去也在民國112年實施過，這次因為受經濟影響、訂單減少等，再次通報實施。

王金蓉表示，其他產業部分，住宿餐飲業減少10人，製造業中的資訊電子工業、化學工業等以及其他產業的數據變動都不大。