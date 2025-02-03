你拿到開工紅包了嗎？ 74.7％企業會發、一包近千元

大多數人有九天春節連假，同時自3日開始恢復上班，上班族多期待能夠拿到「討吉利」的開工紅包。根據yes123求職網今發布的最新調查顯示，有15.6%上班族希望開工紅包能有「三千塊(含)以上」，平均來說，上班族期望每一包，能夠拿到1,613元，略高於去年的1,567元。

不過，相較於企業來說，根據yes123求職網的調查顯示，今年(蛇年)有四分之三(74.7%)的企業透露，計畫發開工紅包，比例高於去年的72.9%。至於平均一包的預算，比起去年的953元，增加了39元，變成992元，不過僅為上班族期望值(1,613元)的「六二折」而已。

調查還顯示，在蛇年新春開工當天，上班族「最期待」的事情，在可複選狀況下，又依序是：「老闆宣布公司準備加薪」(80.7%)、「拿到開工紅包」(77.8%)、「自己升遷的人事命令公佈」(35.9%)，以及「喝春酒」(27.9%)、「老闆宣布公司準備擴編、擴點」(22.8%)、「團拜儀式」(20.8%)。

反之，對於恢復上班的第一天，大家「最擔心」的事情，在可複選狀況下，依序為：「整天的疲憊感」(68.9%)、「體重增加，準備減肥」(51.4%)、「工作注意力不集中」(50.3%)，以及「整天心情低落」(31.8%)、「自己被調動部門的人事命令公布」(30.8%)、「老闆宣布獎金或福利縮水、準備裁員、減薪、放無薪假」(20.1%)。

此外，從yes123求職網調查發現，其中其實不到半數，也就是四成五(45.4%)的上班族自認，「可以馬上收心」，並恢復正常的工作態度。相反的，代表仍有五成五(54.6%)的人透露，「不可以馬上收心」，平均估計在上班之後，還得再花上3.6天，才能夠完全收心；其中甚至有14.2%的人，預估要花上七天。

談到事先的「收心計劃」上，在可複選狀況下，依序包括了：「提早恢復正常作息」(80.4%)、「擬定新年工作計畫與目標」(67.1%)、「多運動」(53.8%)，以及「提早減少娛樂活動」(36.7%)、「提早恢復正常飲食」(31.9%)。

雖然員工們自評，要花三到四天(3.6天)才能完全收心，但是對企業而言，大多希望能夠再縮短一點時間，平均「容忍」勞工朋友，最多花2.1天就要收心，並恢復正常的工作態度。

yes123求職網發言人楊宗斌建議大家，新年要有新氣象，與其再花兩三天調整，讓老闆、主管留下不太好的開春印象，還不如就提前個兩三天「按表操課」：例如照平常上班日的起床時間，要求自己不能賴床。除了可以先適度運動，有助提振精神外，還要同時修正回平時三餐的飲食量，以及用餐時間；甚至先想好年後第一個禮拜的工作進度，以及準備好正式服裝，調整心情迎接開工日。

楊宗斌進一步指出，若在開工當天，公司宣布新的人事命令，結果升遷或加薪夢落空，也要選擇馬上釋懷，鼓勵自己「年頭」歸零再出發，力拚新成績；至於一時衝動想跳槽的，盡量確定有更好的新工作後再提辭呈，請勿意氣用事就「裸辭」。

上述「蛇年新春開工調查」，是由yes123求職網於2025年1月10日到1月24日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1,291份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。至於企業部分，有效問卷共1,030份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。