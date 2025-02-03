上班還是參加邪教？她列「奇怪公司文化」：開會要輪流唱歌

每間公司都有不同的文化，一名女網友發文分享她看過的「奇怪公司文化」，例如要參加教會和讀書會、要求員工開會時輪流唱一首歌，讓她直言：「我是來工作的，不是來當小學生服從指令的」。

一名女網友在Dcard發文，提到一些奇特的公司文化是進去後才知道，包括要占用到假日時間參加奇怪的教會和讀書會、尾牙要求利用下班時間排練表演或要女員工穿著性感、每天開早會要分享時事和生活心得或輪流唱歌、萬聖節要cosplay，甚至要在辦公室做「早操」、精神喊話等等。讓原PO直言，她是來公司工作，不是來當小丑或小學生服從指令的，最後也詢問網友該不該拒絕奇怪的公司文化。

此文一出，不少網友認為應該拒絕，「其實我認為這是一種服從性測試，都是可以拒絕的，如果公司不讓拒絕，我會換工作」、「當然直接拒絕啊！什麼問題，又不是賣身契」、「我不想要的都直接拒絕，唱歌、cosplay跟穿性感這種我就絕對不會配合了，跟業務內容沒半毛關係」、「先思考拒絕的後果是什麼，可以接受就拒絕，不能接受看妳要接受還是換工作」。

也有網友質疑公司文化的正當性，批評原PO分享的公司文化，「好驚人，老闆很有錢嗎？不然為什麼上班時間都可以全員工浪費時間做這種沒意義的事啊」、「那些不是變向加班、扣薪嗎」、「如果要撥私人時間出來，或是浪費工作時間導致需要加班，就算沒有性別議題的項目也有問題」、「妳這是公司嗎？確定不是邪教？」。