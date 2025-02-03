開工紅包行情揭曉！幾家歡樂幾家愁 「這行業」領萬元

隨著春節假期正式結束，台股市場也將於3日開市恢復交易，而國內不少企業老闆都選擇在開工首日，額外準備一包「開工紅包」給旗下員工，來作為新年的祝福和鼓勵。雖然這份紅包並無規定要包多少金額，但不同公司的員工，彼此之間仍不免還是會相互較勁；而近日也有大廠員工特地向網友們分享，自己四周聽聞的「開工紅包」行情，額度分布範圍落在數百至數千元不等，網友分享最大包的則高達9000元、至1萬元不等，著實羨煞旁人。

根據行政院人事行政總處公布「2025行政機關紀念日及節日連續假期表」，農曆新年9天假期已於2日結束，而3日則為蛇年開工的首日。對此，有網友分享自己領到的「開工紅包」，他透露整包只有200元跟一顆橘子，並抱怨額度太少、而且如果請假沒來就沒有了，有點心意不足，貼文一出立刻引起網友熱議，有的人指出，自己也是領200元，不過由於公司開工日出席人數太少，因此主管決定加碼、一次就發了兩包，雖然還是偏少，但也已比不少人還多。

也有科技業員工分享，自己待在最近很紅的AI大廠，他開工領到的紅包裡有5000元現金，不過自己領得不算多，聽說資歷較老的至少有9900元、到1萬元不等，應該是受到AI題材的加持吧。對此，引大批網友湧進留言「太多了吧！」、「求推薦！」、「我也要內部推薦！」；其中，有名在科技代工廠工作數十年的網友說，自己昨天拿到、沒開直接放抽屜，而今天一打開來看，竟發現裡頭至少有6600元現金，大呼「財神真的有來！」。

據悉，有網友透露，自己是科技業、也是上市櫃公司，而身旁不少朋友都是領2000元紅包，但其實多或少都好，最主要就是要討個吉利，因為再怎麼大包，都還是比不過先前發放的年終獎金。對此，有網友留言分享，自己每年都只有領到600元而已，從來沒有達到過千元，不過也有人說，自己只領到一個50元硬幣，就算是討個好彩頭，也太寒酸了，但也有網友說，「我只有領到一個五元...硬幣」，吸引更多網友留言取暖。

對此，一名任職於上市櫃科技大廠的網友透露， 自己也只有600元，他本來以為600很慘，但想到最近影響市場狀況的DeepSeek、美國總統川普關稅戰等情勢，瞬間又覺得情有可原不少，他坦言，「雖然自己認為開工紅包應該要超過2000元，才能算是基本款，但相較其他領不到紅包、甚至連飯碗都不穩的對手而言，不論是多還是少，只要有領到紅包，就都算很良心了！」