男性育嬰留職增65% 洪申翰：彈性育嬰留停試辦成效差徹底檢討

為鼓勵受僱者及其配偶共同分擔養育子女之責任，同時鼓勵男性親自參與撫育子女，依現行「性別平等工作法」規定，在子女滿3歲前，雙親可以同時申請育嬰留職停薪，且不受限於6個月的門檻，受僱者如有一次請假30日之需求，已可彈性運用。新手爸爸若在陪產假後接續申請，即可多一點陪伴；媽媽在產假後接續申請，也可多一些休息。

根據勞動部統計，2021年7月至2024年6月勞工申請育嬰留職停薪人數，相較修法前36個月同期，女性增加11%，男性增加65%；短期（少於6個月）的育嬰留職停薪申請人數，女性增加34%，男性增加146%。

為研議更友善的照顧措施，勞動部於去年5月9日推動「彈性育嬰留職停薪試辦計畫」，開放以「 日」作為育嬰假的最小單位，吸引89家事業單位參與，計畫已於去年12月底結束。勞動部表示，為全力來支持父母育兒，試辦過程中所獲得的相關資訊都會審慎評估，希望透過勞動實務現場的運作，務實瞭解問題所在，以作為未來政策上之參考，也期待各界一起共同來努力，持續建構更友善的職場生養環境。

不過該「彈性育嬰留職停薪」試辦計畫，截至去年10月中旬僅不到3成事業單位申請，去年12月多位立委認為試辦計畫配套和彈性皆不足，是一個「注定失敗的計畫」，勞動部長洪申翰也坦言對該試辦成效並不滿意，會徹底檢討。