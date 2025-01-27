他被Fire一個月後…主管竟來訊「自己也被炒了」 網揭意圖：臉皮夠厚

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位男網友今（27日）在Dcard發文，分享自己被資遣的經歷，並表示在事發一個月後，那位資遣他的主管竟然也遭遇相同命運。圖／ingimage
一位男網友今（27日）在Dcard發文，分享自己被資遣的經歷，並表示在事發一個月後，那位資遣他的主管竟然也遭遇相同命運。圖／ingimage

一位男網友今（27日）在Dcard發文，分享自己被資遣的經歷，並表示在事發一個月後，那位資遣他的主管竟然也遭遇相同命運。貼文曝光後，引起底下留言區熱議。

原PO表示自己是在2024年加入這家廣告公司，工作項目包括外景拍攝，整體工時也非常長。然而某天他被主管找進辦公室，對方告知自己將被資遣，原因是認為原PO不適任，且公司無法提供更多的指導資源。當下原PO雖然無奈，但也只好拍拍屁股走人。

沒想到離開公司後，他發現自己曾經寫的廣告腳本和文案，居然被公司拿來用，當時主管明明只看了一眼就丟到旁邊。不過他也理解自己在任職期間所寫的東西，是屬於公司資產，因此並沒有太大的反應。

讓原PO意外的是，在被資遣後過了一個月，自己竟收到該名主管來訊，「他講的超隱晦，說自己職位有變動，原po也直接問是被資遣嗎？結果主管說對，開始抱怨自己在這家公司做了十幾年，是這種結果，然後說更上級的主管正在開會，決定讓他何時滾蛋」。原PO聽完後也「嗯嗯喔喔」的敷衍過去，只是自己真的不懂，主管幹嘛要找被自己資遣的人抱怨。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「同是天涯淪落人，不找你找誰？而且他是通知你被資遣，不代表他有能決定是否資遣你的權力」、「我們公司去年人事精簡也是裁了一波，要砍哪個部門、砍幾個也是副董以上決定的，經理、協理那些也只是領人家薪水的」、「他心中渴望著被你嘲笑，降低他的愧疚感」、「是我就直接封鎖，懶得理」。

也有網友認為，會跑去跟前同事說自己被資遣，基本上就是想看能不能撈一個職缺，畢竟臉皮只要夠厚，有問就有機會。

Dcard 職位 職缺 資遣

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