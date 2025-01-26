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年終突然被取消！她氣炸求維護權益 網搖頭：拿不到

聯合新聞網／ 綜合報導
年終獎金因營收不足被取消，她傻眼求權益保障。 示意圖／ingimage
年終獎金因營收不足被取消，她傻眼求權益保障。 示意圖／ingimage

不少人即使不滿工作，也會咬牙忍到領完年終，一名女網友卻在Dcard透露自己等不到獎金。身為補習班老師的她，原先被主管告知年終會在本月20日發放，沒想到時間到了，主管卻改口因「營收不足」取消，出爾反爾讓她非常傻眼，表示「實在無法接受」，向主管反映卻遭到已讀不回，這讓她決心離職，也希望能為自己討回公道。

原PO表示自己是低年級的安親老師，入職時主管承諾會有三節和年終，如今她已經在職兩年且是最資深員工。這個月領薪時發現薪水不包含獎金，向主管反映後對方表示會在20號發放，然而當天卻遲遲未入帳，詢問後主管才鬆口因為去年營收不足無法發放年終，不合理的理由讓她覺得委屈，表示自己維持住了人數，寒、暑假也是近滿班，「講難聽點，總人數減少關我屁事」。

她透露，公司一直都很缺人，加上上個月有兩位老師無預警離職，其他老師已經忙得人仰馬翻。明明盡了本份卻莫名其妙被取消年終，而且還是突然變卦，跟主管反映，換來的還是整整一天未讀未回。她坦言離職是肯定的，但認為必須爭取自己應該得到的，想問網友如果沒有正式文件作證據，還有沒有辦法檢舉或申訴。

貼文曝光後，網友搖頭表示，「我記得年終公司可發可不發，不是必要的」、「妳想拿回錢，應該只能從勞基法裡面找了」、「看簽勞動合約的時候有沒有備註有年終，或者人力銀行上有沒有寫保障年終」、「年終屬於激勵獎金，非固定薪資是不受保障的哦」、「勞基法沒有硬式規定雇主一定要提供年終，所以檢舉沒用，除非妳們的雙方契約有記載」、「查一下勞健保是否高薪低報、加班費是否有1.33、1.66計算、特休假，自己的權益要爭取」。

三節獎金 年終獎金

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