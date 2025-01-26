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中高齡職訓年後開辦 時數變彈性

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

勞動部「產業人才投資方案」提供在職勞工提升職能或跨域學習第二專長的多元課程，補助每人每三年最多十萬元的參訓補助。今年預計新增為五十五歲以上在職勞工打造的「職場續航專班」，課程時數更彈性，還隨班配置助教。

勞動力發展署訓練發展組長沈文麗說，為鼓勵中高齡在職勞工提前準備退休後重新就業，但考量中高齡勞工不一定想在原職場再精進，而是想學習新技能，評估退休後轉行的可能性，專班另外加入三小時的職場調適課程，還有中高齡者就業市場發展相關共通課程。

沈文麗說，考慮中高齡體能，每天時數不超過六小時，專班對象不只年滿五十五歲在職勞工，還包括「工作廿五年以上中高齡者及高齡者」、「工作十年以上年滿六十歲者」及「六十三到六十四歲在職中高齡者」，年後開辦。

中高齡 職場 高齡者

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