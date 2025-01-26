壯世代就業獎勵 學者：正當性不足

甫三讀通過的「壯世代政策與產業發展促進法」惹議，引起大眾關注「壯世代」一詞。為提高中高齡者勞參率，勞動部去年二月推「55Plus壯世代就業促進措施」，其中包括新推最高六萬元的壯世代就業獎勵，若離開職場逾三個月，經公立就服機構推介全職工作九十天，最高可領六萬元的就業獎勵。

不過民團質疑，大多措施就是中高齡就業專法正在做的，計畫了無新意；學者則認為，五十五歲定義、處境不明，在沒有實證研究基礎下，如何證明五十五歲以上的就業狀況需要協助。

台灣勞參率從五十五歲起下滑，相對美日韓等五十五至五十九歲勞參率超過百分之七十，台灣僅百分之六十二點三五。二○二○年底「中高齡及高齡者就業促進法」上路，中高齡及高齡勞參率爬升，但跟其他主要國家仍有差距。

為此，勞動部去年二月推動「55Plus壯世代就業促進措施」，祭出十三項措施。其中包括壯世代就業獎勵、職場支持輔導費等，針對離開職場三個月以上、年滿五十五歲或四十五歲以上依法退休的求職者，經公立就業服務機構推介成功就業且工作滿九十天，可獲三萬元壯世代就獎，最多領兩次；部分工時者發給每次一點五萬元獎勵，事業單位依僱用人數可申請「職場支持輔導費」，每人每月三千元，最長補助十二個月。

據統計，去年總共有三四一○人請領壯世代就獎、一四八家事業單位申請職場支持輔導費，跟勞動部預計一年促進六萬名壯世代就業的目標有段差距。

對此，勞動力發展署身特組組長劉玉儀解釋，去年五十五歲以上推介就業達七點五萬多人次，「繼續僱用高齡者補助計畫」協助三二四六名屆退勞工續留原職場，職場支持七四五一人，光這三項就已經超過六萬人。

不過台大國發所兼任副教授辛炳隆批評，在沒有研究實證基礎支持下，特別加碼專屬五十五歲以上中高齡者的計畫，正當性稍嫌不足，形同大撒幣。如何證實到五十五歲就業市場處境就丕變，與其他年齡區間在就業市場、職業分布、職務內容等遭遇不一樣的困難，需要特別協助？老人福利推動聯盟秘書長張淑卿則說，計畫大多措施就是中高齡就業專法在做的，是否有必要另外拉出五十五歲以上彰顯？

勞動部原訂去年下半年再針對壯世代推出「五六七就業力續航計畫」，但現在計畫名稱恐有變數，也未必僅獨厚壯世代，回歸原本的中高齡與高齡相關計畫。劉玉儀說，預計今年六月推出旅宿業的中高齡及高齡者就業指引，以及零售業、服務業的職務再設計措施等。