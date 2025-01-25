春節9天連假上班薪水拿多少 勞動部算給你看

今起開始放農曆年假。勞動部表示，農曆除夕、春節（大年初一至初三）均為國定假日，雇主應依勞基法規定給假並給薪。雇主如徵得勞工於國定假日或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。

勞動部指出，民間企業多比照政府行政機關辦公日曆表出勤，企業如屬周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，今年春節有9天連假，可透過8周彈性工時實施，將2月8日的原定休息日與1月27日的原定工作日對調。

勞動部舉例，如果勞工於春節連假期間加班，以月薪3萬6000元計算（以36000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元），若出勤8小時為例，各日出勤及工資給付規定如下：

一、休息日：依勞基法第24條第2項休息日出勤加給之規定計算。

試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1900元。

完全比照政府機關調整出勤者：1月25日、1月27日及2月1日。

二、國定假日：依勞基法第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。

試算：150元×8小時＝1200元。

完全比照政府機關調整出勤者：1月28日、1月29日、1月30日及1月31日。

三、例假：非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作。

完全比照政府機關調整出勤者：1月26日及2月2日。

勞動部另表示，如非比照政府機關調整出勤者，該等假日如適逢勞工例假或休息日，應由勞雇雙方協商擇日補假，而該等假日仍維持原例假或休息日性質；至擇日補假當日，性質為國定假日。