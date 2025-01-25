菜鳥就該死？她在科技業一原因無年終…心寒想離職掀兩派論戰

政府並未規範企業必須發放年終獎金，一名網友分享，看到有網友因為考績較差，所以沒有年終獎金，讓她好奇發問「會繼續待下去還是年後就跳槽？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「沒有年終會換工作嗎？」為題，指出在Dcard上有看到網友分享自身經驗，說自己是剛入職5個月的科技業菜鳥，當初面試時，人資有說年薪是保底14個月，但近期公司要評考績，要求每處給3至5%的人評比為C，身為菜鳥的她，自然是被犧牲的一員，主管也表明「今年沒有年終」，讓她氣得開始找新工作。

對此，這名網友雖然替她感到難過，但也相當好奇發問「要是公司因為某些原因和理由沒發年終獎金，會繼續待下去還是年後就跳槽？」。

貼文一出後，多數網友都表示「會很不開心吧，通常還是會按比例給，完全沒有真的不行」、「雖然年終不是法定，但如果連一個月都沒有的話，會擔心公司的營運」、「保14月最低就是要保14啊，如果保14有補在其它獎金上面才可以」、「這樣會很難過年吧」、「我也覺得不給年終很慘」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「年終獎金本來就沒有一定要發，應該是要綜合評估除了年終獎金以外還有什麼優勢，再考量是不是要換工作」、「入行5個月沒有年終很正常，看入行一年領多少才是重點吧」、「年終獎金本來就沒有政府規定」、「要先找出保障14個月的證據」、「沒差，直接看年薪，各有好處」、「可以換，但你要確定下一個不會更爛」。