職場10大「人渣」同事盤點！牆頭草、愛八卦都上榜…這種最討厭

職場如戰場，每個人都當然希望遇到好同事好上司，但往往職場上總會有些超級討厭鬼，生活習慣惡劣又耍心機，令職場變得烏煙瘴氣，以下「職場上的10大人渣同事」，你最討厭哪一種？

辧公室人渣類型

1.職場大聲公

公司總會有個人無論說話還是笑都超級大聲，喉嚨尤如裝上擴音器一般，無論你到公司的哪一個角落都總會聽到他的聲音，就算你和他完全不熟悉，對他的生活毫無興趣，都總會知道他最近發生過甚麼事。只要一日他還在公司，大家都休想得到寧靜的工作環境！

2.牆頭草

正所謂「牆頭草」，當然是隨風搖擺，勢力向哪一邊便往哪邊擺。他們眼中只有利益最為重要，對自己有利的就是朋友，當你沒有利用價值時便立刻捨棄你，轉向其他對他來說有用的人身上，對這種人千萬不要100%信任他，隨時會出賣你！

3.人間生化武器

公司的播毒專員，散發各種氣味，無緣無故就會大聲打嗝，還要從不掩口，坐他對面的同事只能夠無奈地「硬食」，十分淒慘。除了打嗝，有些同事還會公然放屁，走到哪放到哪，讓你動不動就聞到「陣陣臭味」。

4.鍵盤殺手

公司中總會出現這樣的同事，鍵盤就猶如他們的仇人般，打字超級用力大聲，敲鍵盤像打仇人，當你想要靜靜地工作時，總會被他們打字聲分神，讓你無法思考。

5.自私精

遇到麻煩工作或是壞事即刻退開，但當公司一有好康的事情，就一定靠過來，將最好的全部拿走，完全不顧及別人。無論是公司的文具，茶水間的茶包，甚至廁所的廁紙都不會放過，只要可以拿的就都拿！

6.病假專員

有種人常常不在公司，因為他們時不時便會請病假，各種不舒服、或是這邊受傷那邊受傷，將病假用到極致，不考慮人力狀況，也毫不考慮其他同事的感受！

7.秘密終結者

只要任何秘密都守不住！這些同事嘴巴就像漏風一樣，別人越隱私的事情，他越喜歡跟所有同事分享，讓人毫無私隱可言。

8.隱形人

這種人於公司毫無存在感，能夠不出聲便絕不會發表任何意見，就算被點名都只會裝傻扮懵，矇混帶過，讓自己於上司的印象中減至最低，那每當有工作時上司便不會第一個想到他！

9.職場食神

於公司中經常進食濃烈味道的食品，將整個公司變成自己的美食大會，全公司都要被要一起感受他「美食」的威力。

10.辧公室間諜

比牆頭草更加討厭的一種同事，往往依靠身邊同事的情報來討好上司，於同事間「收風」讓後匯報給上司來得到上司的信任。這種人勘為辦公室中最為「乞人憎」，亦最危險的同事！

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文章授權轉載自《香港01》