「越做越沒勁」台積電工程師嘆想躺平擺爛 過來人點頭：錢照領球照打

不論什麼職業，工作一段時間後總是會倦怠，有一名在台積電上班的網友表示，自己做了3個月左右，感覺越來越沒勁，很想躺平擺爛，但又不知道會有什麼下場，因此想問問過來人有什麼看法。

原PO在Dcard以「進台積IT擺爛躺平下場會是什麼」為題發文，他說自己在台積電裡面不需要碰產線的地方工作，做了大約3個月，覺得越來越沒勁，每天只想發呆等下班。他說自己不怕被長官唸，反正左耳進、右耳出，更想躺平擺爛，但不知道會不會被趕走，所以想問問過來人的意見，「有沒有已經躺平的前輩分享一下經驗？」

貼文引起熱烈討論，「我覺得左耳進、右耳出才是健康的心態，就當自己是『被罵工程師』就好，而不是什麼IT工程師、製程工程師、 設備工程師，把自己的工作當作是被罵然後有錢領就好」、「你嫌無聊，還有很多人排隊想進去」、「羨慕低卡的GGIT（台積電IT工程師）總是祖墳噴煙，我們實驗室大概5個在IT，一個比一個晚下班就算了，還要On Call」、「請問大大要怎麼左耳進右耳出啊？我覺得好難喔！更何況都是酸+命令，例如要求當天晚上要報告給處長聽之類的，壓力更大」、「IT哪個部門啊？同樣都IT我怎麼天天加班」。

還有過來人相當認同，「GGIT就是這麼好的工作，完全沒壓力，16:30準時網球場，沒準時出現在球場會被笑的」、「在GG擺爛無敵，但是不能出大包，頂多是升不了職等而已，錢照領球照打」、「GGIT超爽，學姊資管所輕鬆進，每天抱怨太閒」、「我IT都是每天15:30一起到星巴克聊天，聊到16:30剛好打卡去打球，18:00回來刷個晚餐離開，日復一日躺平，生無可戀」。