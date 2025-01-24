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從事有害作業勞工 勞保局提供免費職業病健檢

中央社／ 台北24日電

預防高風險作業勞工罹患職業病，勞保局今天說，近日已主動發函通知1萬5000多家投保單位，提醒從事有害作業的勞工只要加保年資滿1年，每年可申請1次免費職業病健檢。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞工保險局職業災害給付組組長孫傳忠會中表示，長期工作接觸噪音、游離輻射、鎳、甲醛等32類有害作業環境勞工，或曾經從事其中游離輻射、鎳、甲醛等16種有害作業勞工，只要加保年資連續滿1年，每年可向勞保局申請1次預防職業病健康檢查或健康追蹤檢查，檢查費用由勞保局支付。

孫傳忠表示，勞保局近日已經主動發函通知1萬5000多家投保單位，符合預防職業病健康檢查申請資格者應由投保單位提出申請，如檢查結果有異常情形，勞保局會主動發函提醒前往職業醫學科門診進一步追蹤，如診斷確定罹患職業病，可依規定申請職災保險給付。

根據勞保局統計，去年約有26萬2000多人受檢，健檢費用約新台幣2億6000多萬元，其中接受健康檢查人數前3名的作業類別是噪音作業12萬5000多人，粉塵作業8萬9000多人，游離輻射作業4萬多人，已主動發函提醒至職業醫學科門診接受進一步追蹤者約1萬多人。

孫傳忠也說，曾經從事16種有害作業勞工，在變換工作、離職或退保後，也可自行向勞保局提出申請預防職業病健康追蹤檢查，檢查結果如有異常，仍在加保期間者，經職業醫學科專科醫師診斷罹患職業病，也可享有職災保險給付權益。

而若是已離職退保者，孫傳忠說，經勞動部認可職業傷病診治專責醫療機構職業醫學科專科醫師診斷，為保險有效期間執行職務導致罹患職業病，可申請退保後罹患職業病相關補助或津貼。

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