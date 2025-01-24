沒被制式化對待！她收公司感謝卡「心很暖」 網讚典範：值得待下去
除了加薪、年終獎金外，公司還有什麼辦法增加員工的忠誠度呢？一名女網友發文，表示公司在過年前為每個人準備了一張「小卡片」，感謝員工對公司的貢獻，且每張卡片內容都不一樣，讓網友大讚：「企業的典範」。
一名女網友在Dcard發文，表示快過年了，她以為領完年終、參加尾牙就不錯了，沒想到公司為每個員工都準備了一張小卡片，表達對員工的感謝，且每張卡片的內容都不一樣，像原PO拿到的卡片就寫著：「每一次的成功，都離不開妳的努力，謝謝妳讓我們一起變得更好」。
原PO表示，雖然不是什麼貴重的禮物，但她收到卡片心裡真的「一陣溫暖」，第一次感覺自己不是被制式化對待的員工，並且有一種被「重視」的感覺。
此文一出，不少網友誇讚公司暖心的做法，稱讚其是「企業典範」，「這才是員工關懷的典範」、「這才是真正的企業文化」、「不是花大錢，而是用心讓人感受到被重視，這樣的企業才是長久之道」、「雖然是小東西，但可以感受到滿滿的心意，好羨慕」、「感受真的很好」、「心意無價」、「這種公司真的值得一直待下去，羨慕」。
但也有網友持相反意見，認為卡片只是形式上的，「我公司老闆也是很會這些，每次開會都說你們才是公司的老闆，但每年都是只有一位的『員工』拿走大部分的紅利，我們連車尾燈都沒看到」。
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