夢幻工作！月薪8萬、年終5個月 她曝最強行政職：老闆是公婆

農曆新年將至，各公司行號發放年終獎金成為近日熱門話題。一名女網友在Dcard上曝光自己行政職的月薪8萬、年終5個月，本月還額外加薪了5000元，而老闆是自己的公婆。不少網友羡慕不已，紛紛詢問該公司還有沒有缺人，表示這對公婆真的太疼媳婦。

女網友昨(22)日深夜以「公婆給的年終」為題，於Dcard上表示，由於先生家庭經營家族企業，先生在公司擔任總經理，領的是公婆發的薪水。她直至小孩上了幼兒園後，才進到家族企業工作。

原po表示，當初因為公司的行政要離職，先生才問她是否能暫時進公司幫忙，也覺得夫妻一起打拚很好。由於怕進公司之後想走很難，且公婆就是老闆，讓她頓時心生壓力，但考慮了一段時間後，仍於去年9月進公司幫忙。想不到，公婆開出月薪8萬的工作酬勞，還詢問先生「月薪會太少嗎？」，還讓她十分震驚，因為公婆開出的薪水已比她之前做企劃還多太多。

因為工作未滿一年，原本預料不會有年終，但公婆卻在家庭群組裡致謝：「感謝妳這幾個月的幫忙，辛苦妳了唷，年終獎金5個月已經匯款了」，並稱：「另外聽其他同仁說，妳幫了他們很多忙，這個月幫妳加薪5千喔」，讓她再度驚訝到說不出話來，也覺得十分感動。

原po稱公婆基本上是屬於不進公司的老闆，不過問工作，只要做好該做的就好，她適應了一陣子後也很快上手。有時候下午兩點就能下班，工作時間相當彈性。她表示，公婆個性都很內向、不擅言詞，平常互動也不算十分熱絡，真的非常感謝他們，直到昨天還是很震驚，一直覺得是不是公婆給錯了。

原po並透露，其實公婆也給之前離職的行政差不多的月薪，但因為父親生病必須回南部照顧，才不得不離職。且在離職前因為南北奔波累到心理也生病了，但公婆也未因此責怪她，還在她離職時發放20幾萬離職金。因此感覺公婆不只對她，對其他員工來說，也是極好的老闆。

此文引起網友熱烈迴響，紛紛詢問「請問公司還缺員工嗎？我對自己的學習能力很有自信」、「缺護理師嗎」、「有沒有缺會計」，但有人認為「因為疼媳婦才可能給那麼高」，還有人開玩笑地表示，現在若是重新投胎，有機會當他們的孫子嗎？