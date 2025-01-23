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就安基金檢討 三大用途入法

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部昨召開就安基金管理委員會臨時會。圖／勞動部提供
勞動部昨召開就安基金管理委員會臨時會。圖／勞動部提供

就安基金日前爆出濫用爭議，勞動部為此提出改善措施，昨召開就安基金管理會臨時會，提案修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」，將基金三大用途明文入法，並刪除原來辦法裡的空白授權用途的「其他有關支出」，在提升勞工福祉、外國人聘僱管理事務下再增列，確保未來籌編計畫都有可對應的用途項目。

勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌轉述，有委員建議未來爭取公務預算的過程，可參考其他部會作法，釐清公務預算、基金預算的畫分原則，什麼計畫、科目應編在公務預算，什麼編在基金。

陳世昌還提告，也有委員建議在外國人聘僱管理事項，應特別側重、加強外國人權益保障。

陳世昌說，另一項討論案是明年業務規畫重點，包括強化就業措施改善青年失業、提供各項措施協助淨零轉型受影響勞工、優化跨國優化跨國勞動力運用管理制度等。有委員建議，應再加強失聯移工的預防及管理工作，加強倡議ESG裡的企業社會責任部分。預計四月召開本年度第一次正式會議，審議明年預算編列。

勞動部 失業

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