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勞動部調查：一成五勞工 去年加班沒錢領

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

勞動部昨公布二○二四年勞工生活及就業狀況調查，發現近四成勞工去年有加班，其中高達近一成五勞工加班卻沒領到加班費或換補休。台灣工人鬥陣總工會理事長何政家建議，應對雇主進行勞動教育，想辦法提升雇主的法遵意識，對於曾違法的事業單位也應加強勞檢。

勞動部以參加勞保、就保及職災保險的本國籍受僱勞工為調查對象，有效樣本四○八五份。調查指出，去年有加班者占百分之卅六點六，比前年下降百分之四點六，平均每月加班十四點七小時。其中以強制性社會安全業加班居冠，占百分之五十三點三。加班時數來看，則是製造業每月平均加班廿點四小時最多。

此外，勞工加班有領到加班費或換取補休者，占百分之八十五點三，換言之，還是有百分之十四點七的勞工，加班沒有拿到加班費或換補休，其中以不動產業百分之卅三點七最高，出版影音及資通訊業、金融及保險業、支援服務業、教育業也都超過兩成。調查也指出，百分之廿五點五的勞工近一年曾在下班後接獲公司以電話、網路、手機App或Line等通訊方式交辦工作，較前年上升百分之一，接獲交辦且當下即執行工作者占百分之九點五。

何政家表示，在勞資爭議調解的經驗裡，大多數勞工都是忍到要離職了才提調解追討，公權力介入才能查出更多受害個案，否則很多慣老闆認為政府沒來查，就繼續為所欲為。

加班費 勞動部 補休

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