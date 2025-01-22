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在台積電撐半年快發瘋？ 女網友吐心聲：工作壓力太大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友直言自己撐不下去台積電的工作，但猶豫是否該做半年就離職。圖／本報系資料照片
一名女網友直言自己撐不下去台積電的工作，但猶豫是否該做半年就離職。圖／本報系資料照片

護國神山台積電是許多求職者投履歷的首選，除了年薪與分紅高以外，公司的福利制度也很完善。不過日前有位女員工抱怨「我在台積電待不滿半年，就因為工作壓力太重，想要辭職了」。

一名女網友在Dcard發文表示，她進入台積電當產線，工作不到半年就因為工時太長、負擔太重，還有每天要處理各種問題，又會被其他同事冷嘲熱諷，因此想要辭職。

不過原PO疑惑「待不到一年的我是不是遜斃了？但我只想找工作跟生活平衡的職缺。大家離開台積電後，都去哪工作了？有沒有人離開台積電後悔的？」她補充「我聽過有人過好幾年後悔沒有好好待在台積電，因為離開台積電後，好工作也不好找」。

對此，有許多網友建議她離職，直言「我台積電待半年離職了，這地方誰愛待誰去」、「我也剛加入2個月，然後照三餐被前輩酸，酸到快瘋掉，要不是因為家裡因素真的不會去，有經濟壓力去真的好恐怖，做到真的好想哭，講話都會緊張，我可能也會想離職了，但還是怕自己是爛草莓沒人要，只是真的太痛苦到好想跳槽」。

還有過來人分享，「我低薪高工時一路到36歲疫情三級警戒才解脫，首先沒有人可以確定妳如果硬撐滿一年，身心靈會不會有永久損害。接著這種永久損害到底是全壞還是其實是好事，也得在經過了十來年才會有明顯體悟，但通常（離職）家裡要有礦，或是至少窮歸窮，但是餓不死不會露宿街頭」。

台積電 職場

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