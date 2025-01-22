勞部調查：去年近1成5勞工加班沒錢領 1成下班後被交辦工作馬上做

勞動部今公布2024年「勞工生活及就業狀況調查」。調查指出，去年有近1成5的勞工加班卻沒領到加班費或換補休。除此，有25.5%的勞工曾在下班後接獲公司以電話、Line等通訊方式交辦工作，比前年上升1%，而下班時間接獲公司交辦且當下即執行工作的勞工約占1成。

勞動部以參加勞保、就保及職災保險的本國籍受僱勞工為調查對象，調查回收有效樣本4085份。調查指出，勞工去年對整體工作滿意度感比率為74.6%，與2023年相當；對整體工作感到不滿意者，以不滿意「人事考核升遷制度」77.2%居首，其次為「工資」64.8%，「員工教育訓練」55.1%居第三。

台勞去年加班情形，從調查可看出有加班者占36.6%，比前年調查下降4.6%。進一步按行業別觀察，以公共行政及國防；強制性社會安全有加班者占53.3%最高，其次為專業、科學及技術服務業占52.1%，其餘均不及5成。而加班的勞工裡，有領到加班費或換取補休占85.3%，較前年上升0.7%。

加班卻沒領加班費或換補休的行業，以不動產業33.7%最高；出版影音及資通訊業、金融及保險業、支援服務業、教育業也都超過2成。

調查也指出，25.5%的勞工近一年曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊方式交辦工作，較前年上升1％。接獲交辦且當下即執行工作者占9.5%，執行工作地點(可複選)係回服務單位者占3.2%，在非服務單位執行占7.5%，其中後者平均每月實際執行工作時數為3.1小時。

除此，勞工希望公司能提供的工作與生活平衡措施，以福利措施（如婚喪年節禮金、子女就學補助、文康活動、員工旅遊、團體保險等）占67.9%最高；其次為「彈性工作安排」占48.2%，「優於法令給假」占45.4%居第三。若按職業別觀察，各職業別勞工均以希望提供「福利措施」最多，其次項目民意代表/主管及經理人員、專業人員、事務支援人員、服務及銷售工作人員希望提供「彈性工作安排」，其餘職業則希望提供「優於法令給假」。