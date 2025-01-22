快訊

12強賽／7000萬紅包到帳！辜仲諒承諾的獎金 匯入中華隊戶頭

賴總統重話檢討打詐不力 基層警要求道歉：對全台警察公開羞辱

聽新聞
0:00 / 0:00

勞部調查：去年近1成5勞工加班沒錢領 1成下班後被交辦工作馬上做

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部2024年「勞工生活及就業狀況調查」指出，去年有近1成5的勞工加班卻沒領到加班費或換補休。本報資料照片
勞動部2024年「勞工生活及就業狀況調查」指出，去年有近1成5的勞工加班卻沒領到加班費或換補休。本報資料照片

勞動部今公布2024年「勞工生活及就業狀況調查」。調查指出，去年有近1成5的勞工加班卻沒領到加班費或換補休。除此，有25.5%的勞工曾在下班後接獲公司以電話、Line等通訊方式交辦工作，比前年上升1%，而下班時間接獲公司交辦且當下即執行工作的勞工約占1成。

勞動部以參加勞保、就保及職災保險的本國籍受僱勞工為調查對象，調查回收有效樣本4085份。調查指出，勞工去年對整體工作滿意度感比率為74.6%，與2023年相當；對整體工作感到不滿意者，以不滿意「人事考核升遷制度」77.2%居首，其次為「工資」64.8%，「員工教育訓練」55.1%居第三。

台勞去年加班情形，從調查可看出有加班者占36.6%，比前年調查下降4.6%。進一步按行業別觀察，以公共行政及國防；強制性社會安全有加班者占53.3%最高，其次為專業、科學及技術服務業占52.1%，其餘均不及5成。而加班的勞工裡，有領到加班費或換取補休占85.3%，較前年上升0.7%。

加班卻沒領加班費或換補休的行業，以不動產業33.7%最高；出版影音及資通訊業、金融及保險業、支援服務業、教育業也都超過2成。

調查也指出，25.5%的勞工近一年曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊方式交辦工作，較前年上升1％。接獲交辦且當下即執行工作者占9.5%，執行工作地點(可複選)係回服務單位者占3.2%，在非服務單位執行占7.5%，其中後者平均每月實際執行工作時數為3.1小時。

除此，勞工希望公司能提供的工作與生活平衡措施，以福利措施（如婚喪年節禮金、子女就學補助、文康活動、員工旅遊、團體保險等）占67.9%最高；其次為「彈性工作安排」占48.2%，「優於法令給假」占45.4%居第三。若按職業別觀察，各職業別勞工均以希望提供「福利措施」最多，其次項目民意代表/主管及經理人員、專業人員、事務支援人員、服務及銷售工作人員希望提供「彈性工作安排」，其餘職業則希望提供「優於法令給假」。

保險 加班費 工作滿意度

延伸閱讀

新春刷中國信託 LINE Pay卡 指定通路最高享16%回饋

勞保基金用罄大限延後3年 勞動部揭2大原因

一般旅館爭適用縮短輪班間隔彈性？勞部：只有「這情況」才放行

勞動部預算遭大砍 洪申翰：衝擊勞保保費收繳、退休金發放

相關新聞

勞部調查：去年近1成5勞工加班沒錢領 1成下班後被交辦工作馬上做

勞動部今公布2024年「勞工生活及就業狀況調查」。調查指出，去年有近1成5的勞工加班卻沒領到加班費或換補休。除此，有25...

同事請假多但年終更高…他嘆沒動力努力 網直言：你太常遲到

公司對於薪水的分配可能受到績效、出勤等因素影響。一名男網友發文，稱自己雖然上班遲到次數多，但該完成的工作都有如期完成，未料另一名同事請假整整一個月，年終卻領得更多，讓他感到很失落，感嘆：「在這間公司努力，拼得要死不活的，卻是這種回報」。

午餐吃超商被同事酸「盤子」 忙碌OL怒：外送、餐廳不是更貴

方便快速，是許多人選擇吃超商食物當正餐的理由。一名女網友發文，稱因為自己工作很忙的緣故，近日午餐都去便利商店解決，同事卻說她是「盤子」，便利商店的食物很貴，讓她感到很生氣：「吃超商錯了嗎？」

找到工作抽台積電股票 1111人力銀行送1萬現金再加碼抽股票

農曆年前後向來是轉職旺季。為了支持求職者順利找到工作並穩定就業，1111人力銀行推出「找工作送1萬」活動，並加碼送出台積...

愛打聽年終！考績差同事「獎金比人少」瘋狂抱怨：主管有偏見

近日不少公司舉辦尾牙並發放年終獎金，一名女網友在Dcard發布貼文提問，有位同事每到這時期就愛四處打聽別人的獎金金額，去年老實說就被拿去比較，甚至陰陽怪氣。因此今年她非常猶豫，如果對方又來問該不該老實說，貼文曝光後有過來人極力勸阻「絕對不能講」。

無印良品推動友善共融職場 45歲以上員工比例提升至12%

無印良品截至2024年11月底，公司45歲以上員工的人數比例已從2019年的3%提升至12%。無印良品表示，他們的加入對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。