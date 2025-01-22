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同事請假多但年終更高…他嘆沒動力努力 網直言：你太常遲到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友的同事請假整整一個月，年終卻領更多錢。示意圖／ingimage
一名男網友的同事請假整整一個月，年終卻領更多錢。示意圖／ingimage

公司對於薪水的分配可能受到績效、出勤等因素影響。一名男網友發文，稱自己雖然上班遲到次數多，但該完成的工作都有如期完成，未料另一名同事請假整整一個月，年終卻領得更多，讓他感到很失落，感嘆：「在這間公司努力，拼得要死不活的，卻是這種回報」。

一名男網友在Dcard發文，表示最近公司發年終，但他領到的金額卻非常不合理。他去年請了8天病假8次遲到，雖然遲到次數偏多，但工作表現卻很好，可以完成自己的部分，有人需要幫忙時他也都能協助，但在12月時被公司約談，希望他能改善遲到的問題。

原PO表示，另一名同事請假請了整整一個月，領到的年終還比他多，讓他心裡非常不平衡，認為他在這間公司努力，拼得要死不活的，卻是這種回報，因此產生了「擺爛」和「離職」的想法，更希望公司能主動資遣他，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為原PO真的遲到太多次了，每間公司重視的地方不一樣，「8次遲到滿離譜的」、「遲到會影響考績、病假也會，想要獎金高一點，首先先把基本的守時做好再來說」、「感覺你待的公司是傳產那類的，很重視全勤」、「8次有點多，給你這樣的年終代表已經不看好你了，你應該知道公司注重的是什麼」。

不過也有網友認為遲到並不嚴重，「遲到會怎樣嗎？不是都扣錢了？工作完成的好，不影響他人就沒差了吧，只要不是公司特別強調這塊，遲到不是什麼大事情啊」、「有點嚴格，被這樣說我也會覺得不爽，我也是屬於會按時或提早完成作業，追求做出更好成果的人」。

年終獎金 職場

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