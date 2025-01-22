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找到工作抽台積電股票 1111人力銀行送1萬現金再加碼抽股票

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
護國神山台積電股票漲勢未歇，連人力銀行都拿台積電股票當找工作抽獎吸引求職者。圖／本報系資料照片
護國神山台積電股票漲勢未歇，連人力銀行都拿台積電股票當找工作抽獎吸引求職者。圖／本報系資料照片

農曆年前後向來是轉職旺季。為了支持求職者順利找到工作並穩定就業，1111人力銀行推出「找工作送1萬」活動，並加碼送出台積電股票，展現對求職者的全力支持。

即日起，無論新、舊會員，只需投遞履歷並成功錄取後「到職回報」，任職滿3個月且經審核通過，即有機會獲得1萬元久任獎金大紅包。無論打工或全職工作，皆符合申請條件。此外，為了感謝求職者努力付出，即日起只要在1111人力銀行找到工作並完成「到職回報」，就能獲得台積電股票抽獎資格，並於3月13日（四）線上直播抽獎，要讓幸運得主攜手護國神山共創職涯價值。

餐飲與旅宿業為了搶才提前出招，以高薪挖角吸引人才。例如，知名連鎖酸菜魚品牌釋出月薪最高5萬8的職缺，而飯店櫃檯人員的薪資也達到4萬元，試圖打破低薪魔咒，吸引優秀人力。

疫情後一向給薪慷慨的運輸業也再度調整薪資，國籍航空公司不僅發放高達6.6個月的大紅包，還加碼14.5萬元激勵獎金，創下歷史新高，並宣布自2025年起平均調薪3%。這樣的待遇讓許多人羨慕不已，甚至直呼「當初入錯行」，進一步激起轉職的念頭。

根據1111人力銀行先前的調查，高達91%的上班族表示有年後轉職意願，創下近五年新高。1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，這與過去一年物價上漲、生活成本壓力增加息息相關。隨著一年結束，主計總處於2025年1月7日公布的2024年12月消費者物價指數（CPI）年增率達2.1%，連續兩個月超過通膨警戒線，顯示物價仍居高不下。面對收入難以追上物價的壓力，不少民眾紛紛喊出「得幫自己加薪」的口號，並採取行動應對。有人透過投資增加收入，也有人尋求兼職機會，甚至直接選擇轉換跑道。

人力銀行 台積電 消費者物價指數

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