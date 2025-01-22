午餐吃超商被同事酸「盤子」 忙碌OL怒：外送、餐廳不是更貴

方便快速，是許多人選擇吃超商食物當正餐的理由。一名女網友發文，稱因為自己工作很忙的緣故，近日午餐都去便利商店解決，同事卻說她是「盤子」，便利商店的食物很貴，讓她感到很生氣：「吃超商錯了嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己這幾天工作很忙，因此午餐常常買公司樓下的便利商店食物吃，沒想到被同事說是「盤子」、買便利商店很貴等等的話語，讓她感到很困惑，因為她認為超商食物已經很便宜了，她每次買大約只在89元到99元之間，且既方便又快速，選擇種類也很多。

原PO表示，吃便利商店不僅吃得飽又便宜，更能確保衛生品質，已經贏過許多餐廳了，她也沒有刻意想省錢，但吃便利商店就被說是「盤子」，還是讓她很生氣。況且現在外送、餐廳的價目表都明顯上漲，她質疑為何還會有人覺得吃超商很貴呢？

此文一出，不少網友提到吃超商食物的優點，「我也都吃超商，方便又能計算熱量跟營養素，不過要控制鈉含量倒是真的」、「我也常吃超商，鈉含量確實會多注意，不然就多喝水，不過超商好處就是有標示清楚」、「超商還會開發票」、「超商最快不用等」。

也有不少網友感嘆物價上漲，「現在早餐超貴，全家49、59已經是台北相對便宜的早餐了」、「以前超商很貴，會覺得吃超商的很有錢，但現在通膨成這樣超商跟麥當勞都默默變成可接受的價格了」、「我也很常吃超商，現在外食真的很難有100元以下的」。