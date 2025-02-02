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學有專精不怕沒出路 業者：黑手也能成頂尖人才

聯合報／ 記者王慧瑛鄭朝陽／新北報導
面對汽修人力萎縮，學汽修也能成為頂尖人才。圖為新北高工汽修科學生上課實習。記者陳正興／攝影
面對汽修人力萎縮，學汽修也能成為頂尖人才。圖為新北高工汽修科學生上課實習。記者陳正興／攝影

「汽修技師不再只是黑手，英文也要好才行」，汽修業者異口同聲地說，面對汽修人力萎縮，家長和孩子觀念要改，學汽修也能成為頂尖人才。

在新北板橋雙十路開修車廠卅五年的蔡健欽，國中畢業就當黑手學修車，廿一歲開業，全盛時期店內有七名技師，現在只靠他一人獨撐。他說，當年這裡是汽修廠一級戰區，目前從十多家減到剩三分之一，主因是房租漲了一、二倍，經營成本增加，加上老師傅退休或凋零，年輕一輩不想承接，店家紛紛熄燈。

蔡健欽說，以往會認為不愛讀書的孩子才來當黑手，其實不然，汽修永遠都被需要，台灣進口車廠裡，不乏碩士、博士級技師，這些人要有很好的英文底子，才看得懂英文資訊，只要學到頂尖，不怕沒出路。他說，兒子因為懂維修，在雙B車廠轉到銷售部門更得心應手。

「別以為念機械和汽修科當黑手就低人一等，他們的未來方向反而更明確」，連鎖保修廠耐途耐汽車執行副總張智凱說，汽車需要專業技師維修，現在有規模的保修廠都電腦化作業，工作其實不苦，麻煩的維修也常外包，只要學有專精或勇於創業，「錢」途都很不錯。

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