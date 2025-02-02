缺技師 汽車保修廠嘆生意難做

雙北市小客車數量近十年來顯著增加，汽車保修廠老闆卻大嘆生意難做，除了修車師傅難找，車子進廠保修周期也明顯拉長，「我們這群黑手黨愈來愈難混了」。

「兩名技師跳槽、創業，快三個月了還是找不到人」，台北市八德路四段一家保修廠林姓老闆說，這幾年受少子化影響，北中南幾所有汽修科的高職因招生困難相繼退場，雙北幾所職校汽修科也陸續減班，造成畢業人力短缺，找人更加困難。

林老闆說，有資歷保修技師若能獨當一面，月薪六萬以上沒問題；店裡廿二歲年輕技師高職畢業就來修車，已月領四萬。

北市另一家陳姓保修廠老闆則觀察，現在車主來保養車的時間明顯拉長，通常里程數五千公里要保養，一般上班族大概三、四個月會來廠報到，但不少老客戶會拖到半年以上，甚至快一年才見到面。

「平時上班搭捷運很方便，休假出去玩才開車」，在軟體業上班的鄭先生說，自家大樓停車場常有三分之一以上車子不會移動，不少住戶習慣搭公車、捷運上班，省掉租車位開銷，加上這兩年政府推出TPASS等吃到飽通勤月票，捷運路網愈來愈綿密，更有誘因「不開車」。

事實上，台北市小客車十年來增加六點六萬輛，新北市更增加十二點六萬輛，汽車保修業理應更為蓬勃發展，但多名保修廠業者都叫苦，不僅人手不好找，業績也衰退，一些撐不住的保修廠個體戶更是紛紛收攤。

汽車維修技師被視為黑手，因有一技之長、職涯明確，向來都是技職學校熱門科系；新北五所職校共十七班、近六百名招生名額，近三年招生率都在八成到滿招之間，相當穩定，但受少子化衝擊，汽修科每班人數、各校班級數略有縮減，像泰山高中汽修科十年前每年級三班減為二班，夜間部則三年前起減為一班。

不過，汽車品牌原廠搶人搶得凶，透過建教合作「綁樁」，剛畢業的新鮮人到原廠上班居多，擠壓一般保修廠人力來源。泰山高中汽修科主任劉國斌說，校方就與和泰汽車、Gogoro簽訂合作備忘錄，引入業師教學，企業贊助汽機車零組件，和泰汽車每年也到校園徵才。