低薪困境 汽修難吸引新血加入

汽車保修廠老闆苦於技師難尋、流動率高，產學界觀察發現，汽修工作環境、薪資難吸引畢業生投入，有的想升學改修飛機，有的改做收入更高的汽車包膜等美容服務，更有人乾脆改做外送員。

大安高工校長楊益強說，該校汽修科招生雖未受影響，但畢業生進汽修產業的並不多，大多會繼續升學，未來從事如飛機修護等更高階工作，薪資成長空間較大，現在高職畢業生單做汽車修護，月薪僅三萬五到四萬元左右。

新北高工汽車科畢業生黃競蝠就說，畢業希望先升大學，可繼續鑽研專業，並以修飛機為目標。

泰山高中汽修科主任劉國斌也坦言，每年校園徵才，汽修科學生都很搶手，但近兩年廠商常找不到人，主因還是起薪約二萬七、工作環境較差，吸引力低。

該校汽修科老師邵勸誠說，汽修技師精進技術，薪資成長可期，有畢業生歷練六年，現為跑車廠維修技師，月薪七萬元。但一般修車廠工作環境不太好，工時較沒彈性，有人待不住就改做外送員。

新北教育局技職科長江彥廷觀察，近年汽車美容如包膜、噴漆、凹痕修補等市場熱，利潤也比保修車廠高，除吸引年輕技師投入，也導致部分私人修車廠退場。

汽修科老師尤澤基說，汽車美容可依車主愛好客製化，好比人體醫美，比如把車包成粉色、鍍膜防雨防汙，現在汽車美容廠如雨後春筍，連大品牌車廠也進軍此領域，搶走許多汽修人才。