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無印良品推動友善共融職場 45歲以上員工比例提升至12%

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
無印良品推動友善共融職場，45歲以上員工比例提升至12%。無印良品/提供
無印良品推動友善共融職場，45歲以上員工比例提升至12%。無印良品/提供

無印良品截至2024年11月底，公司45歲以上員工的人數比例已從2019年的3%提升至12%。無印良品表示，他們的加入對應無印良品對聯合國永續發展目標（SDGs）行動「促進包容且永續的經濟成長，讓每個人都有一份好工作」的實際展現之一。這項改變不僅為門市注入更多元的生命力，也反映了品牌對社會責任的重視。

再者，根據國家發展委員會的數據推估，到2025年底，台灣65歲以上人口比例將達20.8%，正式進入「超高齡社會」。高齡化社會的到來不僅帶來人口結構的改變，也使勞動市場面臨挑戰，尤其在經濟活動中，如何有效挖掘高齡人力的潛力便成為重要課題。

MUJI無印良品在2019年就開始檢視公司內部職場環境，並推動適合中高齡員工的就業政策，透過彈性工時安排、完善的培訓機制及作業輔具的導入，我們希望打造一個包容的工作環境，讓不同世代的員工能夠彼此支持，共同成長。

截至2024年11月底，全公司45歲以上夥伴的人數比例已從2019年的3%顯著提升至12%。這些夥伴不僅在工作中展現出卓越的能力與經驗，也成為品牌與顧客之間的橋樑。他們以穩健的姿態和貼心的應對，豐富了品牌的形象，讓MUJI無印良品的服務更加貼近不同年齡層的需求。

未來，MUJI無印良品將持續推動人才永續的目標，成為不論年輕人與中高齡者都能發光發熱的平台，創造一個世代共融、互相合作的樂齡職場。當您下次走進MUJI門市時，請別忘了多留意這些新加入的長者夥伴們，他們的努力與笑容，正是品牌實現社會責任的重要一環，也是社會邁向更包容互助的縮影。

中高齡 無印良品 職場

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