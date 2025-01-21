愛打聽年終！考績差同事「獎金比人少」瘋狂抱怨：主管有偏見

近日不少公司舉辦尾牙並發放年終獎金，一名女網友在Dcard發布貼文提問，有位同事每到這時期就愛四處打聽別人的獎金金額，去年老實說就被拿去比較，因此今年她非常猶豫，如果對方又來問該不該老實說。貼文曝光後有過來人極力勸阻：「絕對不能講」。

原PO表示，下周公司要發年終獎金，每年的這時候都既期待又困擾，因為有位同事特別愛打聽大家的年終，去年也有來問她。當時沒多想就說了金額，沒想到對方因為發現自己的比較少非常不滿，開始瘋狂抱怨，認為主管對他有偏見。

原PO直言「他這些抱怨我其實聽了很不舒服」，自己平常非常認真努力的工作，對方則經常偷懶、出包，理所當然績效考核不好，忍不住酸「要是我跟他一樣我才難過吧」。並無奈表示，現在對方已經開始喊想快點知道年終，她無助地說：「好怕明天他又要來問我，覺得有夠煩躁」。

貼文曝光後網友紛紛提出對策，「先刺探對方大概多少，絕對會報得比他少，然後用手比個大概，剩下讓他自己想像」、「先問他你多少，然後說跟你差不多」、「只要他又來問，一律說忘記了、還沒看等等之類的回覆」、「不能講，連三節都不要講」、「我再說最後一次喔，財不露白」、「當然不能說呀，否則全公司都知道你領多少，人難免都會有比較的心態」。