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沒年終可領！老闆娘規定「尾牙穿西裝」 新人愣：要特地買嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為公司吃尾牙示意圖。 圖／AI生成
圖為公司吃尾牙示意圖。 圖／AI生成

一名女網友在Dcard發文表示，自己剛進公司不到一年，這次沒能獲得年終獎金就算了，老闆娘還要求大家要穿西裝參加尾牙，明明平時上班都可以穿便裝，她也疑惑有需要為此特地花錢買西裝嗎？貼文曝光後，掀起底下留言區熱烈討論。

原PO表示，身為薪水不到4萬元的新人，又沒有年終獎金，實在很不想特地去買一套西裝，「可是闆娘又說如果不穿西裝，會只有我跟大家不一樣，很尷尬的！」她也表示，自己原本打算穿黑色長裙洋裝，不曉得該不該硬著頭皮再去買一套西裝。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「尷尬就尷尬，不准浪費錢」、「不用怕，就跟老闆娘說我與眾不同！」、「沒年終會先穿洋裝，明年再配合」。不過也有網友建議，「我會穿襯衫跟西裝褲平替一下，沒有西裝褲就拿高中黑色學生褲，外套跟爸爸借一下，如果沒有就不穿外套。不喜歡被老闆記住，我會盡量低調」、「Gu或UQ買一件素薄的西裝外套，搭白襯衫、合身黑褲、跟鞋或素色平底鞋就可以了吧」。

另外也有網友表示，原PO看來與公司文化不合，「反正也沒年終，配合又痛苦，乾脆臨時告假不出席，年後找新工作，要不然看能不能用租的降低費用支出」。

尾牙 年終獎金 西裝

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