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如果薪水加倍 調查：八成九上班族願意過年正常上班

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
有高達70.1%的勞工透露，「曾經」在除夕到初三期間正常上班過。上班族示意圖，非相關新聞當事人。記者胡經周／攝影
有高達70.1%的勞工透露，「曾經」在除夕到初三期間正常上班過。上班族示意圖，非相關新聞當事人。記者胡經周／攝影

春節想搶賺錢，除了打短期工、擺地攤外，如果工資能多一些，不少人也願意在過年期間，犧牲團圓時間正常上班。由yes123求職網21日發布的最新調查發現，有高達70.1%的勞工透露，「曾經」在除夕到初三期間正常上班過；而且其中又有81.1%表示，「有因此」被家人抱怨過。

對於這四天（除夕到初三）如果需要上班，其實有29.5%的勞工朋友，希望老闆能加發「3,000塊（含）以上」的紅包補償，平均期盼能拿到2,153元。

進一步詢問勞工朋友，如果「工資多一倍」，願意在這四天（除夕到初三）正常上班嗎？結果有88.7%的人表示，「願意」正常到班；甚至變成「兼差打工」的話，時薪如果同樣多一倍，更有高達95.1%的人「願意」去打工。

同樣針對「蛇年」春節期間（1月28日除夕到2月12日元宵節），就有44.6%的企業透露，「有」兼職人員的僱用需求；同時提供相關的兼職缺，「時薪上限」平均可達225.6元，約為基本工資的1.19倍。而且在過年這四天（除夕到初三），又有六成六的公司透露，會補償「兼職人員」紅包，平均上看960元。

相較之下，也有78.4%的企業指出，在過年這四天（除夕到初三），會加發紅包補償「正職員工」，但平均預算上限為1,398元，明顯低於員工的期望值2,153元，這中間落差更高達35.1%，約等於打六五折。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，畢竟持續面臨通膨壓力，而且還要擔心年終獎金落空，面對過年期間的開銷，容易導致手頭吃緊。所幸受惠「邊境解封」與春節連假效應，預期持續缺工中的內需產業，相關兼差機會有望較去年增加；搭配時薪提高等誘因，不少人寧可犧牲與親友團圓時間，選擇兼差打工，拚點錢補貼家用。

楊宗斌也指出，其實「農曆除夕至大年初三」（2025年為1/28到1/31）為國定假日，企業應給勞工休假，若要求員工上班，應加倍發工資，或取得員工同意調移放假。此外，若適逢勞資雙方約定的休假日或例假日，應給予補休。

楊宗斌進一步表示，至於採「時薪制」的勞工，如果在「除夕到初三」工作，雇主同樣要加倍發給工資：例如蛇年過年聘用的「臨時人員」，假設原本是給基本工資的時薪190元，一旦碰上這四天，時薪就要變成380元；同時資方「不能變相」主張，已經以加發紅包取代工資補償。

上述「蛇年春節上工與發紅包送禮調查」，是由yes123求職網於2025年1月3日到1月17日，採網路問卷進行抽樣。調查目前有工作的會員（已畢或役畢、免役），有效問卷共1,277份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%。

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